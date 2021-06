Viaggio nella storia dei Borbone: spettacolo itinerante nella Reggia di Portici

Uno spettacolo itinerante che racconta la storia dei Borbone proprio dove si è svolta, scoprendo la bellissima Reggia di Portici costruita prima di quella di Caserta

Dopo il successo della rappresentazione del 19 giugno si terrà anche sabato 26 giugno e sabato 3 luglio 2021 alle ore 17, alle 19 e alle 21 lo spettacolo itinerante dal titolo Viaggio nella storia da Carlo di Borbone a Pio IX. Uno spettacolo che si svolgerà in vari luoghi si terrà nella splendida Reggia di Portici, inserito nella programmazione del Campania Teatro Festival 2021 e che ci farà conoscere la storia dei Borbone nei luoghi dove i fatti si sono realmente svolti.

Un viaggio nella storia proprio nei luoghi dove si è svolta

Accompagnati da una dama del Settecento i partecipanti all’evento effettueranno un viaggio nel tempo attraverso cento anni di grande storia dei Borbone, proprio nei luoghi dove si è svolta. Dalle origini con Carlo e Maria Amalia, fino alla caduta del regno con l’Unità d’Italia, incontrando tra gli splendidi luoghi della Reggia di Portici i personaggi di Re Carlo, Maria Amalia, Ferdinando di Borbone, il fratello Filippo, fino a Ferdinando II e Papa Pio IX.

Un viaggio in 100 anni di storia nel palazzo reale di Portici voluto da Re Carlo di Borbone e costruito prima della Reggia di Caserta per volere del Re. Lo spettacolo è a cura dell’associazione Karma per il testo e la regia di Antonio Ruocco.

Viaggio nella storia: prezzi, orari e date

Quando: sabato 26 giugno e sabato 3 luglio alle 17, 19 e alle 21.

Reggia di Portici Prezzo biglietto: 17,00€ Euro a persona – ridotto bambini da 6-10 anni 10 euro – gratuito fino a 5 anni

17,00€ Euro a persona – ridotto bambini da 6-10 anni 10 euro – gratuito fino a 5 anni Contatti e informazioni: La prenotazione è obbligatoria. info e prenotazioni: centromusa.it E-mail: info@centromusa.it. Telefono: 351 2847206 – I possessori di un biglietto del CTF21 avranno diritto a un accesso al museo al costo di 3 euro. Ticket centro Musa

