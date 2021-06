Open Day Faito: per un giorno intero viaggi gratis con la Funivia del Faito e visita agli impianti

Una giornata intera per conoscere le bellezze del Monte Faito con corse gratuite con la straordinaria e panoramicissima Funivia, visite agli impianti e ai progetti per la riqualificazione della straordinario Monte Faito.

Venerdì 25 giugno 2021 l’EAV organizza il primo Open Day Faito La giornata gratuita è voluta e organizzata dall’EAV, la società che gestisce gli impianti ferroviari della Ex Circumvesuviana, quelli della Circumflegrea ed anche la straordinaria e unica al mondo Funivia del Monte Faito.

Un impianto pubblico, gestito da anni in tutta sicurezza dall’EAV, che porta in pochi minuti dal mare di Castellammare di Stabia sulla penisola sorrentina fino al Monte Faito, immerso nel verde del Parco dei Monti Lattari.

Una Funivia storica e sicura con un panorama mozzafiato, unico al mondo, che in soli 8 minuti collega il mare di Castellammare ai 1100 metri della cima del Monte Faito.

Open Day Faito: corse gratis e visita agli impianti per tutta la giornata

La società EAV ha organizzato il primo Open Day Faito per Venerdì 25 giugno 2021. Si potranno prenotare corse gratuite da Castellammare al Faito per tutta la giornata direttamente dal portale dell’EAV indicando il numero di persone e la corsa prescelta tra quelle proposte.

Prima di ogni corsa il personale tecnico dell’EAV accompagnerà i partecipanti ad una visita guidata agli impianti della funivia con illustrazione della sala macchine e della sala comandi.

Corse gratuite per i prenotati sul portale dell’EAV

Le corse gratuite, a cui si potrà partecipare, su prenotazione si terranno nei seguenti orari:

10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:40 – 12:00 – 12:40 – 13:00 – 13:40 – 14:00 – 14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00

L’EAV segnala che l’orario di prenotazione per il viaggio di ritorno/discesa non è vincolante. La corsa di ritorno sarà garantita sempre, anche per coloro che prenotano con l’ultima corsa in salita delle 17:00, entro le 18:00

Per partecipare bisogna prenotare prima di recarsi presso la stazione della Funivia a Castellammare di Stabia collegandosi alla piattaforma di prenotazione del treno Campania Express scegliendo la Linea “Funivia del Faito” e l’orario scelto e di conservare copia del biglietto da esibire agli operatori. Link Per le Prenotazioni Qui

Ricordiamo che Castellammare di Stabia può essere raggiunta anche da Napoli con il Campania Express direttamente da Napoli, il treno speciale da Napoli per Sorrento con posti riservati e aria Condizionata, che a Castellammare ferma proprio nella stessa stazione da dove parte la Funivia per il Faito Maggiori informazioni Campania Express

Maggiori Informazioni – EAV Open Day Faito

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata