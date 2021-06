Libro di luce nel solstizio d’estate al Maschio Angioino: il mistero e i segreti del Castello

Visite straordinarie per scoprire i misteri del Castello Napoletano e per vedere dal vivo il fenomeno del libro formato dalla luce che penetra nella sala dei Baroni solo durante il solstizio d’estate

In occasione del solstizio d’estate, dal 21 al 26 giugno 2021 dalle ore 17:30 verranno effettuate delle esclusive visite guidate nel Maschio Angioino alla scoperta del “libro di Luce”. Nello storico castello napoletano durante il solstizio d’estate avviene, infatti, un fenomeno particolare che succede sono in questo periodo: nella sala dei Baroni il sole, che in quegli orari entra dal finestrone più grande dal lato del cortile a ovest del Castello, compie un raggio sulla parete opposta come un arco di cerchio. A poco alla volta, la luce si trasforma in un quadrato e poi in quella che sembra essere la sagoma di un “libro aperto”. Sarà quello il libro della conoscenza di cui narrano le leggende?

Il libro di Luce è il libro della conoscenza di Alfonso D’Aragona ?

Il “Libro di luce” è un “fenomeno” che compare nel castello solo in questo periodo e potrebbe essere il simbolo che viene riportato sulle monete e nei ritratti di Alfonso d’Aragona, il libro della conoscenza, che richiama le leggi dell’universo. Un fenomeno particolare che appare solo in questo periodo e si manifesta nella zona dove si trovano gli stemmi degli aragonesi.

Visite straordinarie per scoprire questo e altri segreti del Maschio Angioino

Per scoprire questo e altri “segreti” del Maschio Angioino ci saranno delle visite straordinarie durante questo periodo dal 21 al 26 giugno 2021 con inizio alle ore 17.30 e termine alle ore 19.30.

Durante la visita saranno spiegate anche le altre storie legate al libro aperto, che è uno dei simboli più presenti nel castello, come quello della sagoma del calice raffigurata sul balcone che affianca la grande scalinata del Castello partenopeo e altre storie che riguardano il castello.

Le visite guidate saranno a cura dell’Associazione Itinerari Video Interattivi a prenotazione obbligatoria al 3483976244, contributo € 10.

