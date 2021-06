Sogno di una notte di inizio estate: apertura all’alba negli scavi di Pompei per il solstizio d’estate

facebook Parco Archeologico di Pompei

Evento straordinario all’alba a negli scavi di Pompei per il “solstizio d’estate”. Si potrà assistere al sorgere del sole, in asse lungo via delle Terme: i raggi solari, entrando parallelamente a quelli viari, inonderanno le strade di Pompei con uno spettacolo unico e raro.

Evento straordinario nel Parco Archeologico di Pompei lunedì 21 giugno 2021. Si potrà accedere, su prenotazione al sito di Pompei a partire dalle ore 04,45 per assistere ad un fenomeno unico. Solo in quel giorno per il “solstizio d’estate” il sorgere del sole, in asse lungo via delle Terme, farà si che i raggi solari, entrando parallelamente a quelli viari, inonderanno le strade di Pompei con uno spettacolo unico e raro in particolare su grandi strade quali via delle Terme, via di Nola e via dell’Abbondanza.

Un evento a cui saranno ammessi solo un massimo di 99 visitatori che potranno accedere dal varco di ingresso agli scavi di Porta Marina Superior e sosteranno lungo via delle Terme per osservare il fenomeno astronomico che avverrà alle 5:50. Saranno presenti professori e specialisti dell’Università della Campania per le informazioni scientifiche, e saranno fornite brochure esplicative. L’uscita sarà poi da Piazza Esedra. L’iniziativa si terrà alle ore 05:50 alle 07:30, con primo accesso a partire dalle 04:45.

Nelle sere del 21 e 22 giugno 2021, intorno alle ore 20, il tramonto sarà invece ben visibile in asse con il tempio dorico del Foro Triangolare.

Come partecipare all’evento a Pompei all’alba di lunedì 21 giugno 2021

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria, con acquisto biglietto TicketOne o presso le biglietterie del sito, da venerdì a domenica (orari di sportello/9,00 -17,30), per un numero massimo di 99 persone. La visita speciale rispetterà le normative sanitarie d’emergenza in vigore con misurazione della temperatura, mascherine e distanziamento.

Orari iniziativa: dalle ore 05:50 alle 07:30, con primo accesso a partire dalle 04:45. – Orari ordinari: 9.00-19.00 – ultimo ingresso 17.30

dalle ore 05:50 alle 07:30, con primo accesso a partire dalle 04:45. – 9.00-19.00 – ultimo ingresso 17.30 Dove: Parco archeologico di Pompei – Via Villa dei Misteri, 2, 80045 Pompei NA

Parco archeologico di Pompei – Via Villa dei Misteri, 2, 80045 Pompei NA Prezzo biglietto: Biglietto ordinario 20 € (+ 1,50€ prevendita on-line) – Ridotto 10€ (+ 1,50€ prevendita on-line) tra i18 -25 anni e possessori Artecard. Gratuito al di sotto 18 anni. Acquista i biglietti online su Ticketone (+ 1,50 € di prevendita)

Biglietto ordinario 20 € (+ 1,50€ prevendita on-line) – Ridotto 10€ (+ 1,50€ prevendita on-line) tra i18 -25 anni e possessori Artecard. Gratuito al di sotto 18 anni. (+ 1,50 € di prevendita) Materiale: Leggi la Brosciure illustrativa che spiega come e perché l’irraggiamento del soleera considerato un elemento fondante nella pianificazione urbana e nella fondazione delle antiche città fondate da greci, etruschi e romani

Leggi la che spiega come e perché l’irraggiamento del soleera considerato un elemento fondante nella pianificazione urbana e nella fondazione delle antiche città fondate da greci, etruschi e romani Maggiori informazioni: evento ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata