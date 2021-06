La Canzone napoletana nel dopoguerra: concerto dal vivo nella Galleria Principe di Napoli

Un concerto di Canzoni Napoletane del secondo dopo guerra che raccontano le storie di una ripartenza fatta di paure, di nostalgie, ma anche di lune, stelle e nuovi amori.

Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 21:00 nella sala da concerto di Napulitanata sotto i portici della Galleria Principe di Napoli di fronte al Museo Nazionale ci sarà un concerto dal vivo da non perdere dal titolo Storie di una ripartenza – La Canzone napoletana nel dopoguerra.

Riprendono così i concerti dal vivo di Napulitanata in tutta sicurezza e con la voglia di ripartire in modo originale, interessante, divertente ma allo stesso tempo coerente con il periodo storico che stiamo vivendo.

Previsto un concerto di Canzoni Napoletane del secondo dopo guerra in cui sono state raccontate le storie di una ripartenza fatta di paure, di nostalgie, ma anche di lune, stelle e nuovi amori.

Tanti brani bellissimi e oramai internazionali come Munasterio ‘e Santa Chiara, Simmo ‘e Napule Paisà, Anema e Core, Luna Rossa di grandi autori quali Carosone, Sergio Bruni, Murolo, Aurelio Fierro, Modugno che verranno raccontate in un particolare concerto come sempre intimo ed acustico da non perdere.

I concerti saranno tenuti in sicurezza

Una capienza massima di 20 persone, la sottoscrizione per tutti i partecipanti al concerto, la misurazione della temperatura corporea, l’utilizzo obbligatorio di mascherine per gli spettatori e il divieto del consumo di cibo e bevande durante l’evento.

I concerti dal vivo da Napulitanata si terranno anche nelle seguenti date sempre su prenotazione obbligatoria.

Sabato 19 Giugno, ore 21.00 / Saturday June 19th, 9.00 pm

Sabato 26 Giugno, ore 21.00 / Saturday June 26th, 9.00 pm

Sabato 3 Luglio, ore 21.00 / Saturday July 3rd, 9.00 pm

Sabato 10 Luglio, ore 21.00 / Saturday July 10th, 9.00 pm

Sabato 17 Luglio, ore 21.00 / Saturday July 17th, 9.00 pm

Sabato 24 Luglio, ore 21.00 / Saturday July 24th, 9.00 pm

Sabato 31 Luglio, ore 21.00 / Saturday July 31st, 9.00 pm

Concerto dal vivo da Napulitanata: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 21:00

: Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 21:00 Dove: locali di Napulitanata, Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe)

locali di Napulitanata, Piazza Museo 10 (porticato Galleria Principe) Prezzo biglietto: Ingresso: 12€ – pagamento anticipato

Ingresso: 12€ – pagamento anticipato Contatti e informazioni: iscrizione e prenotazione obbligatoria Info: 348 998 3871 Sito ufficiale

