Il Sogno Reale, I Borbone Di Napoli: Visite guidate a Palazzo Reale di Napoli

Per conoscere le bellezze del Palazzo Reale di Napoli nell’ambito di un progetto “Il sogno reale. I Borbone di Napoli”

Iniziato il Campania Teatro Festival la grande manifestazione che ci proporrà oltre 150 eventi nei luoghi più belli di Napoli e della Campania tra spettacoli, concerti, appuntamenti con la cultura e visite guidate. E a Palazzo Reale, sede del Campania Teatro Festival, Lunedi 14 giugno 2021 ci sarà una visita guidata tematica per far conoscere e valorizzare gli apparati decorativi settecenteschi realizzati nella reggia napoletana per volontà di Carlo di Borbone.

Il sogno reale, i Borbone di Napoli è una visita guidata gratuita nell’Appartamento Storico che si svolge nell’ambito de “Il sogno reale. I Borbone di Napoli”, un progetto speciale di Ruggero Cappuccio, direttore del Campania Teatro Festival, curato dal giornalista e scrittore Marco Perillo.

Un progetto interessante che si svolgerà durante il Festival per promuovere e valorizzare i beni del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione, coinvolgendo, attraverso un focus storico e artistico sul secolo del Regno, alcuni dei principali siti borbonici della Campania.

Visita gratuita agli appartamenti storici di Palazzo Reale di Napoli

Lunedi 14 giugno 2021 alle ore 11.00/11.30/12.00 per gruppi di max 10 persone verranno svolte delle visite guidate gratuite agli Appartamenti Storici di Palazzo Reale di Napoli a cura dei Servizi Educativi del Museo.

La partecipazione alla visita è gratuita con il biglietto del museo che vi permetterà di continuare a visitare lo splendido e monumentale Palazzo Reale di Napoli. Appuntamento allo Scalone d’Onore.

Per la visita guidata la prenotazione è obbligatoria sul sito di CoopCulture

Biglietto d’ingresso per palazzo Reale di Napoli da 2 a 6 euro salvo gratuità e riduzioni. Altre informazioni sulle visite a Palazzo Reale sito Ufficiale

