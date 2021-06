Il Sogno Reale dei Borbone: Serate speciali con scrittori nei giardini di Capodimonte

Sette grandi scrittori come Viola Ardone, Wanda Marasco, Marco Perillo, Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Pierluigi Razzano, Emanuele Trevi ci racconteranno di sera nei giardini di Capodimonte i loro racconti ispirati all’epoca borbonica

Tra i vari progetti speciali del Campania Teatro Festival, la grande manifestazione con oltre 150 eventi culturali nei posti più belli di Napoli e della Campania, ci saranno anche dei particolari incontri serali con i grandi scrittori italiani nel bosco di Capodimonte

Gli appuntamenti fanno parte dell’evento “Il sogno reale. I Borbone di Napoli”, un progetto speciale di Ruggero Cappuccio, direttore del Campania Teatro Festival, curato dal giornalista e scrittore Marco Perillo, che ci presenta un focus su un periodo storico senza precedenti dedicato alle straordinarie realizzazioni dell’epoca borbonica.

E, di sera, a Capodimonte sette scrittori italiani racconteranno ciò che hanno realizzato per il Campania Teatro Festival: sette racconti ispirati a personaggi, storie, aneddoti e luoghi relativi all’epoca borbonica. Un periodo straordinario per la città di Napoli e per tutto il Sud Italia i cui fasti e primati attraggono, incantano e accendono riflessioni ancor oggi.

“Il Sogno Reale” un progetto di Ruggero Cappuccio a cura di Marco Perillo

I sette scrittori italiani che proporranno in varie serate i loro racconti sono Viola Ardone, Wanda Marasco, Marco Perillo, Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Pierluigi Razzano e Emanuele Trevi.

I racconti saranno interpretati da sette attori Euridice Axen, Sonia Bergamasco, Alessio Boni, Iaia Forte Alessandro Preziosi, Lina Sastri in sette sere diverse nel Giardino dei Principi del Real Bosco di Capodimonte. Il pubblico partecipante avrà anche gratuitamente una guida stampata dei siti borbonici in Campania.

Il Sogno Reale – Museo e Real Bosco di Capodimonte – Giardino dei Principi ore 21,00

13 Giugno 2021 – Sonia Bergamasco – Il gilet di Silvio Perrella

17 Giugno 2021 – Alessandro Preziosi – Il Consulto di Wanda Marasco

20 Giugno 2021 – Lina Sastri – Le Regine immaginarie di Elisabetta Rasy

1 Luglio 2021 – Iaia Forte – Mia nonna e i Borboni di Emanuele Trevi

3 Luglio 2021 – Euridice Axen – Agata e la regina di Pier Luigi Razzano

5 Luglio 2021 – Claudio Di Palma – Il pentimento del principe d’Elbeuf di Marco Perillo

11 Luglio 2021 – Alessio Boni – Un sogno di fuga di Viola Ardone

Gli incontri saranno disponibili anche in Live Streaming

Tutti gli eventi del Campania Teatro Festival sono progettati in sicurezza rispettando le normative vigenti. Gli incontri del Progetto Il sogno reale. I Borbone di Napoli saranno anche trasmessi in live streaming per chi non vuole o non potrà partecipare dal vivo su live.campaniateatrofestival.it e sulla piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania cultura.regione.campania.it

Acquisto Biglietti per le serate a Capodimonte – Campania Teatro Festival selezionando a sinistra (progetti speciali)

– selezionando a sinistra (progetti speciali) mail: biglietteria@fondazionecampaniadeifestival.it

biglietteria@fondazionecampaniadeifestival.it cell: 3406063508 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.00

