Primark aprirà al Centro Commerciale Campania a Marcianise (CE)

Aprirà anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo

Ne avevamo parlato già qualche tempo fa ma ora sembra che la notizia sia ufficiale. Ci sarà un’apertura del megastore Primark in Campania al Centro Commerciale Campania di Marcianise a due passi da Napoli e Caserta. Il noto mega negozio irlandese di abbigliamento low-cost aprirà in Campania nell’ambito del piano di sviluppo nel nostro paese che prevede, entro il 2022 altri 8 store, in Campania, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia,

Il gruppo Primark è in crescita in Italia e dopo i punti vendita di Arese e Rozzano, in provincia di Milano, quello in provincia di Brescia e quelli vicino a Firenze, Verona e Roma ne arriveranno altri nel 2022.

Lo store Primark più a sud sarà al Centro Commerciale Campania a Marcianise

Probabilmente il nuovo megastore sarà aperto presso gli spazi che prima ospitavano l’ipermercato Carrefour, chiuso da tempo, al Campania e sarà il primo store Primark del centro-sud Italia continentale se si escludono le isole perché si parla anche di una possibile apertura a Catania. Ricordiamo che Primark è un’azienda irlandese che vende abbigliamento, ma oramai anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi.

Il Gruppo Primark fu fondato da Arthur Ryan nel 1969 a Dublino, con il nome di Penneys e da allora è cresciuto tantissimo perché oggi è presente con più di 380 punti vendita in 13 Paesi tra Europa e America.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata