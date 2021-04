“Imagine. La musica come non l’avete mai vista” in diretta streaming dal Teatro Ateneo di Casoria

Un evento particolare e da non perdere con una musica straordinaria di due musicisti napoletani che sarà trasmesso in diretta streaming dal Teatro Ateneo di Casoria sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di UnicaChannel con ospite Patrizio Oliva

Mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 20, ci sarà la prima puntata di un nuovo format musicale in diretta streaming sul network online UnicaChannel. Due musicisti napoletani, Stefano Gargiulo e Alessandro Romano, sono gli artisti protagonisti della trasmissione che unisce musica e video digitale, trasportando lo spettatore in una dimensione tutta da immaginare.

Una musica straordinaria tra i brani inediti di Stefano e le cover di Alessandro che si fonderanno con le creazioni video del regista e ideatore del programma Ettore Terribile Chianese.

Un evento particolare e da non perdere che sarà trasmesso in diretta streaming dal Teatro Ateneo di Casoria (NA) sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di UnicaChannel. Ospite della prima puntata sarà Patrizio Oliva che, si racconterà accompagnato da un inedito sottofondo musicale. Sarà molto importante l’interazione con il pubblico a cui verrà richiesta una partecipazione attiva.

Stefano Gargiulo e Alessandro Romano, due giovani musicisti napoletani

Stefano Gargiulo del 1981 passa Rock al Prog, dal Folk alle Colonne Sonore ed è un autodidatta, che, negli ultimi anni ha studiato Armonia & Composizione con il Maestro Keith Goodman, dedicandosi alla musica orchestrale. Nel 2014 da Capodimonte approda a Hollywood, vincendo il Los Angeles Music Awards come Best Instrumental Album of the Year e poi tantissimi altri premi e tanti brani musicali. E’ sua “Glory”, la sigla di Universiade Napoli 2019.

Stefano Gargiulo è un cantante, musicista e cantautore autodidatta, anche lui napoletano del 1984 che inizia da giovane a suonare con varie formazioni musicali che lo portano in diversi contest internazionali. Negli ultimi tempi collabora con artisti del territorio e, soprattutto, si dedica all’arte di strada in qualità di cantante/chitarrista, prima in Spagna e poi a Napoli. Ha suonato allo stadio San Paolo per l’Universiade Napoli 2019 davanti a 60.000 spettatori.

Da non perdere la diretta streaming Mercoledì 31 marzo 2021 alle 20 UnicaChannel.

