La Campania è stata premiata per le migliori Colombe e Pastiere

Il Premio Regina Colomba e Regina Pastiera 2021 premia il sud, e in particolar modo la Campania, per 2 dei migliori dolci tradizionali di Pasqua: le colombe e le pastiere

I tradizionali dolci per la Pasqua, la colomba e la pastiera, sono stati i protagonisti di un premio organizzato da Stanislao Porzio, già ideatore di Re Panettone: il Premio Regina Colomba e Regina Pastiera 2021.

Una giuria, composta da esperti di pasticceria e chef stellati, ha premiato il sud, e in particolar modo la Campania, per le migliori proposte per questi due dolci tradizionali di Pasqua: le colombe e le pastiere ma anche per la voglia di lavorare secondo le regole e di lavorare bene anche in questo difficile periodo.

Il nuovo concorso dedicato ai due dolci pasquali si è svolto sabato 20 marzo 2021. Il “Premio Regina Colomba e Regina Pastiera” ha visto due giurie diverse che si sono riunite a porte chiuse ed hanno premiato le bontà tradizionali di Pasqua. Da notare che per la prima volta anche la Pastiera ha partecipato ad una gara nazionale di pasticceria. Presenti i dolci di 30 pasticcieri concorrenti, provenienti da 11 diverse regioni italiane e che sono stati, come da regolamento, realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali, senza additivi artificiali, aromi artificiali e/o naturali identici, semilavorati e coadiuvanti tecnologici. Tutto naturale, solo artigianale così come in tutte le manifestazioni organizzate da “Re Panettone”®

Premiato il sud e in particolare la Campania

Le classifiche finali hanno premiato il sud e in particolare la Campania.

Per la Categoria Pastiera con ricetta classica: crostata con involucro e strisce superiori di pasta frolla; ripieno a base di grano, ricotta, scorze d’arancia candite, zucchero, aromi naturali

1° Premio – Pasticceria Ischia Pane – Capo pasticciere: Alessandro Slama – Ischia, NA

Capo pasticciere: Alessandro Slama 2° Premio – Pasticceria Ro World – Capo pasticciere: Antonino Maresca – Nola, NA

Capo pasticciere: Antonino Maresca – 3° Premio – Pasticceria Clivati – Capo pasticciera: Eleonora Signorini – Milano

Per la categoria Colombe con ricetta classica: lievito madre, farina, canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; in superficie, glassa di zucchero, uova e mandorle.

1° Premio – Pasticceria Terzo Millennio – Capo pasticciere: Andrea Barile – Foggia

Pasticceria Terzo Millennio – Capo pasticciere: Andrea Barile – Foggia 2° Premio – Pasticceria La Delizia – Capo pasticciere: Antonio Di Rosa – Torre del Greco, NA

– Capo pasticciere: Antonio Di Rosa – 3° Premio – Pasticceria Di Iorio 1750 Montemiletto – Capo pasticciera: Bernardette Nardone – Montemiletto, AV

Una giuria di prestigio per premiare i dolci tradizionali

Due giurie di prestigio, composte da esperti di pasticceria e chef stellati, hanno giudicato i trenta pasticcieri partecipanti provenienti da 11 regioni italiane.

Giuria Colomba

Alberto Paolo Schieppati (direttore di So Wine So Food) – Presidente

Antonio Guida (chef del ristorante Seta Hotel Mandarin, Milano)

Roberta Rampini (giornalista di Il Giorno)

Claudio Sadler (chef del ristorante Sadler, Milano)

Achille Zoia (chef della pasticceria La Boutique del Dolce, Concorezz e Cologno Monzese)

Giuria Pastiera

Mariella Tenzarella (giornalista di La Repubblica) – Presidente

Renato Andreolassi (giornalista di Teletutto di Brescia e Italia a Tavola)

Andrea Aprea (chef del ristorante Vun Hotel Park Hyatt, Milano)

Daniel Canzian (chef del ristorante Daniel Canzian, Milano)

Margo Schachter (filologa di food trend e giornalista di costume freelance)

Viviana Varese (chef del ristorante Viva, Milano)

