I Pasticcieri della Campania tra i premiati di Re Panettone 2020

Anche per la manifestazione nazionale Re Panettone, che ogni anno premia i migliori panettoni artigianali d’eccellenza, si trovano tanti pasticcieri della Campania. E il pasticciere vincitore della classifica per i panettoni classici quest’anno è di Solofra.

Re Panettone è una prestigiosa manifestazione nazionale che vuole diffondere ovunque la cultura del panettone promuovendo i migliori lievitati artigianali

Re Panettone è tra i migliori eventi dedicati al dolce tipico di Milano che è stato ideato e organizzato da Stanislao Porzio fin dal 2008. Da allora premia i migliori panettoni artigianali dei pasticcieri partecipanti basandosi sul principio del tutto naturale e solo artigianale: infatti i partecipanti usano solo ingredienti naturali e evitano additivi e i semilavorati.

Dal 2015 la manifestazione si è svolta anche a Napoli promuovendo i buoni lievitati artigianali a dicembre in un grande albergo napoletano.

Primo un pasticciere della Campania ma anche tanti partecipanti

Quest’anno Re Panettone con il suo Premio I PanGiuso 2020 è stato assegnato valutando i dolci di 28 pasticcieri concorrenti, provenienti da 10 diverse regioni italiane. Due le categorie in gara una per il Panettone tradizionale e l’altra per il Dolce Lievitato Innovativo. Per il Panettone tradizionale ha vinto Raffaele Vignola, Caffè Vignola di Solofra AV.

Tutti i lievitati in gara sono stati realizzati con ingredienti naturali e in maniera artigianale e la classifica finale ha premiato per il Panettone tradizionale un pasticciere della Campania. Ma quest’anno ci sono stati molti partecipanti dalla Campania e ci sono stati un primo posto e due secondi posti nelle due classifiche.

Vediamo le due classifiche riportando per ognuna sia il vincitore che il secondo e terzo classificato che hanno avuto due menzioni speciali.

I premiati a Re Panettone – I PanGiuso 2020

Panettone tradizionale

Panettone – con ricetta classica milanese: impasto realizzato con lievito madre, farina, uvette e canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; taglio a croce in cima, niente glasse

Vincitore – Raffaele Vignola, Caffè Vignola di Solofra AV

Menzione – Alessandro Slama, Ischia Pane di Ischia NA

Menzione – Emanuele Comi, Pasticceria Comi di Missaglia LC

Dolce Lievitato Innovativo

Dolce Lievitato Innovativo – riguardano dolci lievitati a base di pasta di panettone, realizzata con lievito madre. Al di là di questo possono avere qualsiasi forma, farcitura, copertura

Vincitore – Italo Vezzoli, Incroissanteria di Carobbio degli Angeli BG con un panettone senza canditi e con granella in cima, caratterizzato da gocce di crema al limone che gli danno un aroma inconfondibile

Menzione – Annibale Memmolo, Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano AV con il Pan Annurca, un panettone che nell’impasto oltre a lievito madre, farina, burro etc. ha ricotta, mandorle, cannella e mela annurca (varietà nobile della Campania), candita nel laboratorio della pasticceria

Menzione – Massimo Ferrante, Pasticceria Ferrante di Campomorone GE con il Caraibi Black un panettone ricoperto da una glassa di cioccolato, che anche al suo interno contiene cioccolato, insieme a cocco in polvere e ananas candito. L'ingrediente più presente a livello aromatico è il rum

Pasticcieri campani partecipanti al Premio Re Panettone – I PanGiuso 2020

Al concorso di quest’anno di Re Panettone hanno partecipato 28 pasticcieri provenienti da tutta Italia e tra questi i seguenti pasticcieri venivano dalla Campania

Pasticceria Cappiello, Michelangelo Cappiello, S.Maria Capua Vetere (CE)

Pasticceria Mennella, Vincenzo Mennella, Napoli (NA)

Pasticceria Memmolo, Annibale Memmolo, Mirabella Eclano (AV)

Ischia Pane, Alessandro Slama, Ischia (NA)

Pasticceria Mascolo, Giuseppe Mascolo, Visciano (NA)

Panificio Ascolese, Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio (SA)

Caffè Vignola, Raffaele Vignola, Solofra (AV)

Pasticceria De Vivo, Marco De Vivo (capo pasticciere Alfonso Schiavone), Pompei (NA)

Pasticceria Angelo Grippa, Angelo Grippa, Eboli (SA)

Panificio Mater, Nicola Guariglia, Salerno (SA)

Ro World, Antonino Maresca, Nola (NA)

