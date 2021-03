Festa di San Patrizio a Procida: Illuminato di verde il Palazzo Merlato sul porto

Procida - @anakena88

In Irlanda, ma anche in tutto il mondo, il 17 marzo si festeggia San Patrizio, il Santo che diffuse il Cristianesimo sull’isola. Procida illuminerà il suo Palazzo Merlato e, forse, anche Napoli illuminerà il Maschio Angioino

Procida sarà la Capitale Italiana della cultura 2022 e inizia a comportarsi da tale partecipando anche ad eventi internazionali come il “Global Greening” illuminando di verde lo splendido Palazzo Merlato sul Porto.

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, il patrono dell’Irlanda e tutti li festeggiano con vestiti verdi, trifogli e cappelli sgargianti con folle di persone per strada vestite di verde e monumenti illuminati di verde. E’ il Saint Patrick Day, il giorno di San Patrizio, il Santo che diffuse il Cristianesimo sull’isola verde.

Il “Global Greening” è un’iniziativa culturale che da 11 anni porta un messaggio di amicizia al popolo irlandese ed a cui partecipano tante città nel mondo illuminando di verde i propri monumenti.

Il “Global Greening” a Procida e forse anche a Napoli

E anche Procida vuole ricordare e essere vicina al popolo d’Irlanda in occasione del giorno di San Patrizio partecipando così al “Global Greening”.

Per l’occasione sarà infatti illuminato di verde uno dei suoi simboli, il bellissimo Palazzo Merlato che affaccia sul porto, una residenza reale e poi convento del Seicento. In seguito fu frazionato e abitato dagli isolani e oggi ospita lo slogan “La cultura non isola”, frase chiave della Capitale italiana della cultura 2022.

Il Palazzo Merlato di Procida la sera del 17 marzo sarà illuminato di verde dalle ore 21. Una piccola isola come Procida che è vicina ad una grande isola, che è l’Irlanda, nel giorno della sua grande festa.

All’iniziativa del “Global Greening” parteciperanno ben 42 siti italiani e, probabilmente, dovrebbe illuminarsi di verde anche Castel Nuovo a Napoli, il famoso Maschio Angioino. Ma al momento non abbiamo trovato conferme sui siti ufficiali del Comune.

