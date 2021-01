Passeggiando con il Commissario Ricciardi: visita guidata a Napoli nei luoghi del ventennio

Riprendono in sicurezza le visite guidate e, una in particolare, ci propone un insolito tour alla scoperta dei luoghi del ventennio in cui sono ambientate le storie del Commissario Ricciardi che vedremo sulla Rai da lunedì 25 gennaio

“Com’era Napoli nel ventennio, passeggiando con il commissario Ricciardi” è il nome per una bella passeggiata narrata proposta, in sicurezza, dall’Associazione Insolitaguida per Domenica 24 Gennaio 2021 alle ore 10:30.

Un bel giro assieme alle guide di Insolitaguida per conoscere la Napoli del ventennio fascista utilizzando come filo conduttore il personaggio creato da De Giovanni: il commissario Ricciardi. E il giorno dopo, Lunedì 25, in prima serata su RAI 1 inizierà la fiction Il Commissario Ricciardi, ispirata al personaggio creato da Maurizio De Giovanni.

Il percorso di questa “insolita” passeggiata toccherà luoghi ed edifici, collegati al “Commissario” ma ci consente di rivivere la storia e l’architettura del ventennio. Poi, attraverso letture di passi del libro, si potranno conoscere alcune parti di una delle appassionanti indagini di Ricciardi.

Le brave guide dell’associazione proporranno anche curiosità e aneddoti legati ai luoghi collegati al tour, come ad esempio si parlerà del teatro dei Fiorentini, che accolse i “de Filippo” alle loro prime armi, o ancora di quello strano palazzo con la forma di un’iperbole che è il “Palazzo delle Poste e Telegrafi” realizzato dall’Arch. Giuseppe Vaccaro oppure dell’attuale Palazzo della Banca Nazionale del Lavoro, che era il palazzo dell’Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale.

Un percorso in sicurezza proposto dall’Associazione Insolitaguida

Il tour si svolgerà nella zona del centro di Napoli e si svolgerà in piccoli gruppi e nel rispetto della normativa vigente per l’emergenza. In fase di prenotazione si potranno chiedere le misure previste e da rispettare.

E’ prevista la prenotazione obbligatoria e un contributo di € 8 per i soci e di € 10 per i non soci.

Com’era Napoli nel ventennio: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 24 Gennaio 2021 alle 10:30

Domenica 24 Gennaio 2021 alle 10:30 Dove: il luogo d’incontro verrà comunicato in fase di prenotazione

il luogo d’incontro verrà comunicato in fase di prenotazione Prezzo biglietto: Soci € 8 ; Non soci € 10

Soci € 8 ; Non soci € 10 Contatti e informazioni: prenotazione obbligatoria 081 1925 6964 – 338 965 22 88.

prenotazione obbligatoria 081 1925 6964 – 338 965 22 88. Link ufficiale: Associazione culturale Insolitaguida

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata