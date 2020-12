Gli spettacoli del Teatro Trianon Viviani in Streaming gratuitamente fino all’Epifania

Continua fino all’Epifania la programmazione online e gratuita del Teatro Trianon Viviani di Napoli a Forcella con spettacoli per adulti e bambini da non perdere

Continua la programmazione online e gratuita del Teatro Trianon Viviani di Forcella a Napoli. Dopo il successo degli spettacoli natalizi anche per i primi giorni del nuovo anno saranno disponibili liberamente sul sito del teatro di Forcella degli spettacoli da non perdere per tutta la famiglia.

Di seguito i prossimi spettacoli replicati online sul sito del teatro,

Venerdì 1° gennaio 2021 – alle 18 – saranno trasmessi Porta Capuana e Mmiez’‘a Ferrovia , i due spettacoli del progetto Viviani per strada , curato e diretto da Nello Mascia in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa di Raffaele Viviani. I due spettacoli sono stati rappresentati all’aperto negli stessi luoghi di ambientazione indicati dall’Autore.

Venerdì 1° gennaio 2021 – alle 11 – per i bambini Esercizî di fantasia , la rassegna, curata dai Teatrini , di spettacoli teatrali per l'infanzia e l'adolescenza: Storia di uno schiaccianoci della compagnia Teatro nel Baule

Mercoledì 6 gennaio 2021 – alle 11 – Rivolto ai bambini e non solo, sul sito di Campania Cultura viva: 'A scampagnata de due disperate. Ovvero "Mo' vene Natale nun tengo denare" , spettacolo di successo del teatro nazionale dei Burattini dei fratelli Ferraiolo , liberamente tratto da Antonio Petito .

Mercoledì 6 gennaio 2021 – alle 18 – sul sito del teatro in anteprima assoluta, si potrà vedere la nuova produzione del Trianon Viviani, "biglietto da visita" del teatro della Canzone napoletana, Adagio Napoletano. Cantata d'ammore, musical scritto e diretto da Bruno Garofalo, con Lello Giulivo, Susy Sebastianoe Francesco Malapena e con la partecipazione straordinaria di Gigio Morra, per la direzione musicale di Pino Perris.

Per Marisa Laurito direttore artistico del Teatro Trianon Viviani lo streaming non sostituisce né potrà mai sostituire la bellezza dello spettacolo dal vivo ma è solo un’altra forma di fruizione dalle grandi potenzialità che andranno sviluppate oltre il periodo di emergenza.

I prossimi spettacoli potranno essere visti in replica online sul sito del teatro e sul portale dell’Ecosistema digitale per la Cultura,

