Una nuova storia per il commissariato dei “bastardi” di Pizzofalcone dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, un nuovo libro che ci riporta tra i racconti gialli ambientati a Napoli in un’atmosfera tutta particolare

È uscito nelle librerie, ed è anche acquistabile online, Fiori, per i Bastardi di Pizzofalcone il nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni che ci propone un giallo tipico napoletano che sarà risolto dalla squadra “particolare” del Commissariato di Pizzofalcone, conosciuta oramai dai lettori come i bastardi di Pizzofalcone.

Stavolta Maurizio de Giovanni ci immerge nella storia di un delitto che si è svolto in una splendida mattina di primavera con nell’aria l’odore del mare e il profumo del glicine e della ginestra. La vittima è Savio Niola, il proprietario di uno storico chiosco di fiori della zona di Pizzofalcone, un anziano amato e benvoluto da tutti nel quartiere, una specie di «nonno civico», che non avendo una famiglia propria aiutava quelle degli altri e chiunque si rivolgesse a lui.

Un delitto sconvolgente con il povero Niola che è stato letteralmente massacrato da qualcuno che aveva tanta rabbia in corpo e che ha compiuto un gesto atroce. Anche questo è un bel romanzo dal sicuro successo perché la storia si muove narrando la vita e i problemi della città attraverso le piste intraprese dai vari poliziotti, seguendo la vita di quartiere, dei negozi che chiudono, dei giovani che continuano a lottare nonostante le difficoltà.

Acquista su Amazon l’ultimo libro di Maurizio de Giovanni: Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone

Dieci Romanzi per i Bastardi di Pizzofalcone

Fiori è il decimo romanzo della serie dei Bastardi di Pizzofalcone, una fortunata serie inventata nel 2012 da De Giovanni ed esce per le edizioni Einaudi.

Una serie che ha avuto un grande successo di pubblico e che narra le storie di poliziotti che sono stati trasferiti quasi a forza a Pizzofalcone, “rottamati” da altri commissariati perché avevano qualche problema precedente e trasferiti in un commissariato precario che, nonostante i successi ottenuti, rischia sempre di venir chiuso per qualche motivo.

Dei poliziotti che nel tempo si sono abituati al lavoro di gruppo e che sono diventati una buona squadra, quella dei Bastardi di Pizzofalcone.

Visita su Amazon la pagina dedicata aMaurizio de Giovanni per acquistare i suoi romanzi.

I Bastardi di Pizzofalcone è anche una Fiction amata dal pubblico e libri a fumetti

Non solo libri per la fortunata serie inventata da Maurizio de Giovanni ma anche una amata serie televisiva. E sono terminate da poco le riprese della terza serie televisiva dei “bastardi di Pizzofalcone”, sempre girata a Napoli e basata sui romanzi di De Giovanni.

Napoli è stata il set per eccellenza anche di quest’ultima serie ma per l’emergenza in corso una parte delle riprese sono state girate in studio a Roma. In TV sulla RAI la terza serie andrà in onda nella primavera 2021.

E oltre alla serie televisiva è uscito nelle librerie anche il secondo volume della storia a fumetti della serie dei Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni che si chiama BUIO, sempre su soggetto di de Giovanni. Il volume a fumetti è sempre edito da Sergio Bonelli Editore, la grande casa editrice specializzata nei fumetti che da anni pubblica le storie di Tex Willer.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata