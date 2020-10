Abbonamento speciale annuale al Parco Archeologico di Ercolano a soli 13 euro

Un’iniziativa speciale del bellissimo Parco Archeologico di Ercolano: ‘un giorno = un anno’ è un abbonamento annuale per visitare il sito ogni volta che lo si desidera ad un costo davvero vantaggioso di 13€, lo stesso del singolo ingresso al Parco

Lo straordinario Parco Archeologico di Ercolano ha varato un importante iniziativa per farci scoprire, con tranquillità, le sue tante bellezze. Dal 1 novembre 2020 ci sarà la possibilità di acquistare un vantaggiosissimo abbonamento annuale del costo di soli 13 euro che permetterà di visitare lo straordinario sito per un intero anno e tutte le volte che vogliamo.

Il costo dell’abbonamento sarà lo stesso del singolo ingresso al Parco e mira ad avvicinare i cittadini a questo eccezionale ed unico patrimonio che abbiamo in Campania a pochi chilometri da Napoli. Una possibilità irripetibile per conoscere l’inestimabile tesoro culturale raccolto nel Parco Archeologico di Ercolano.

E non basta solo il prezzo straordinario perché ci saranno anche tanti eventi e vantaggi dedicati solo agli abbonati: i primi due saranno una visita guidata esclusiva condotta dal Direttore del Parco nel periodo delle festività natalizie e poi una serata estiva. Per entrambe le iniziative seguiranno comunicazioni.

Un abbonamento esclusivo in vendita dal 1 novembre 2020

L’abbonamento annuale sarà in vendita solo online a partire dal 1° novembre fino al ritorno all’orario estivo, ed è nominativo e personale e permettendo accessi illimitati per un anno dalla data di acquisto. Le modalità di vendita sono le seguenti:

Il visitatore acquista l’abbonamento con un diritto di prenotazione dell’abbonamento (quindi in totale il costo sarà di € 14,50 di cui €1.50 diritto di prenotazione).

L’abbonamento sarà ritirato presso le casse del Parco archeologico alla prima visita.

Ogni volta che ci si vorrà recare al Parco si dovrà solo ritirare, senza ulteriori costi, il ticket gratuito in cassa per accedere. È possibile anche prenotare l’accesso su ticketone.it sempre gratuitamente.

sempre gratuitamente. Il visitatore esibisce all’ingresso abbonamento, prenotazione, documento di riconoscimento.

L’abbonamento è valido per tutti gli ingressi al Parco in modalità ordinaria, mentre sono esclusi tutti gli eventi con bigliettazione speciale e le serate.

Dal 1° novembre a Ercolano torna l’orario invernale

Nel Parco Archeologico di Ercolano da domenica 1 novembre torna l’orario invernale fino al 14 marzo 2021 con aperture dalle 8.30 alle 17.00 (con ultimo ingresso 15.30) e chiusura settimanale il martedì.

I biglietti saranno disponibili a partire dal primo novembre al costo del biglietto di 13 €: il biglietto ordinario può essere acquistato sia in cassa sia online sul sito Ticketone (nel caso di vendita on line si aggiunge al prezzo del biglietto il diritto di prevendita di 1.50). Salva questo articolo per ricordare come acquistare i biglietti dal primo novembre, giorno in cui il link presenterà i nuovi biglietti.

