Esce il film Alessandra, un grande amore e niente più: tra gli interpreti anche Sorbillo, Capuano, Cerrone e Infante

In uscita il film “Alessandra – Un grande amore e niente più” di Pasquale Falcone dove ci saranno anche Gino Sorbillo, Vincenzo Capuano, Salvatore Lionello, Egidio Cerrone, Marco Infante e tanti altri ma anche Peppino di Capri per una storia d’amore ambientata nei luoghi più belli della Costiera Amalfitana e del Cilento

Un film “napoletano” “Alessandra – Un grande amore e niente più” con la regia di Pasquale Falcone che uscirà nelle sale con una prima nazionale, con il cast in sala, il 15 ottobre 2020 ore 21 al cinema Metropol di Cava de’ Tirreni.

Una commedia sentimentale ambientata su un’isola fantastica che guarda al musical e girata in luoghi stupendi della Campania tra il Cilento, la straordinaria Costa D’Amalfi e la città di Cava de’ Tirreni.

Un film prodotto da Pragma, che doveva uscire a marzo ma che fu bloccato dal lockdown e che sarà presentato, dopo la prima a Cava dei Tirreni, in circa 15 sale ed anche su qualche piattaforma online per farlo vedere anche da casa.

Molti protagonisti conosciuti tra cui Sergio Muniz, Sara Zanier, Giacomo Rizzo, Pietro De Silva e con la partecipazione speciale di Peppino Di Capri che, nel film, propone un arrangiamento di “Un grande amore e niente più”, il famoso brano con cui vinse il festival di Sanremo nel 1973.

Non mancherà una scena ambientata in un ristorante dove vedremo anche i maestri pizzaioli Gino Sorbillo, Vincenzo Capuano, Salvatore Lionello e i food blogger Vincenzo Falcone, Gian Andrea Squadrilli, Egidio Cerrone ( Puok&Med) e Marco Infante che interpretano loro stessi parlando di pizza con Sergio Muniz, Giacomo Rizzo e Pietro De Silva, nei panni di uno chef particolare. Poi durante la cena partirà il brano “Napoli Food Song” e tutti si alzeranno dai tavoli per ballare assieme in stile musical.

