Ravello Festival 2020: per la prima volta ci sarà il direttore d’orchestra Riccardo Muti

Sarà la prima volta del Maestro Riccardo Muti a Ravello, all’Auditorium Oscar Niemeyer per il Ravello Festival con l’orchestra giovanile Luigi Cherubini

Martedì 1 settembre 2020 evento eccezionale al Ravello Festival 2020. All’Auditorium Oscar Niemeyer, alle ore 20.30, si terrà uno straordinario concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti che sarà accompagnata dal soprano Rosa Feola.

Per la serata speciale l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti, proporrà il seguente programma:

Cimarosa, Ouverture da Il matrimonio segreto

A. Mozart, Aria Donna Anna “Crudele!…Non mi dir, bell’idol mio” da Don Giovanni

Bellini, Recitativo e Romanza Giulietta “Eccomi in lieta vesta…Oh! Quante volte, oh quante” da I Capuleti e i Montecchi

Verdi, Aria Desdemona “Ave Maria” da Otello

Schubert, Sinfonia in si minore n. 8 D759 Incompiuta

Mercadante, Sinfonia Spagnola da I due Figaro

l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini fu fondata da Riccardo Muti nel 2004, e assunse il nome di uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi già all’epoca attivo in ambito europeo.

La Cherubini è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti. I musicisti restano in orchestra per un solo triennio e dopo molti di loro trovano una collocazione nelle migliori orchestre.

In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo Muti, si è cimentata in concerti in tutto il mondo e tra gli altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, Muscat, Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo.

Martedì 1 settembre 2020 – Prezzo biglietto 50 euro.

