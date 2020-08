Il Salotto della Sfinge a Villa San Michele ad Anacapri

Nella straordinaria location di Villa San Michele ad Anacapri ci saranno tre giorni gratuiti di cinema, letteratura e arte sul tema della bellezza

Si terrà da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2020 nella splendida Villa San Michele ad Anacapri la seconda edizione del “Salotto della Sfinge” con ospiti ed incontri di cinema, letteratura e arte sul tema della bellezza.

Un evento gratuito che raccoglie, nella splendida location di Villa San Michele, scrittori, registi, attori, che racconteranno il loro lavoro, svelando i dietro le quinte e rispondendo alle domande dei partecipanti.

Il Salotto della Sfinge consentirà a tutti i partecipanti di conoscere i diversi aspetti della società e porsi domande rilevanti sul mondo di oggi, ma anche di riflettere insieme sui tempi che viviamo e quello che vorremmo per il futuro.

Tre giorni di incontri in un luogo incantato per il Salotto della Sfinge

Il Salotto della Sfinge si apre venerdì 28 agosto alle 19 con la mostra “L’arte serica di San Leucio”, raccontata attraverso i tessuti di Annamaria Alois che gestisce dal 1985 uno degli ultimi laboratori rimasti per la progettazione e la produzione di tessuti d’arte che si trova nel borgo storico di San Leucio.

Alle 20 sarà la volta del regista Pappi Corsicato e dell’attrice Bianca Nappi che, dopo il successo della fiction ambientata a Napoli “Vivi e lascia vivere” parleranno con il pubblico delle loro carriere.

Sabato 29 agosto alle ore 19.30, sempre a Villa San Michele, ci sarà un incontro con Phaim Bhuiyan, vincitore di un David di Donatello 2020 come miglior regista emergente per il film “Bangla”, mentre domenica 30, alle ore 19,30, Paolo Stella, presenterà il suo ultimo libro “Per caso. Tanto il caso non esiste”, edito da Mondadori, incontro che chiuderà la seconda edizione del “Salotto della Sfinge”

L’evento è organizzato dalla Fondazione Axel Munthe, con il patrocinio del Consolato di Svezia, della Città di Capri, del Comune di Anacapri e in collaborazione con Capri Palace Jumeirah, e Staiano Tour Capri.

La rassegna è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 081 837 1401, mail events@sanmichele.org. Possibilità di rientro a Napoli con l’ultima corsa marittima.

