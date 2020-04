Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di RAI 1 ambientata a Napoli

Nella fiction RAI ci sono spettacolari immagini di Napoli dal drone e una bella passeggiata per le strade della città di Elena Sofia Ricci

La regia di “Vivi e lascia vivere” la nuova fiction con Elena Sofia Ricci è di Pappi Corsicato, regista e documentarista napoletano. La fiction da giovedì 23 aprile 2020 va in onda in prima serata su Rai Uno.

Sei serate per una storia tra il giallo e il romantico che vede la Ricci protagonista nei panni di Laura che interpreta una cuoca in una mensa di Napoli e che scopre che il marito, che lei sapeva stare sulle navi da crociera a fare il cantante, è invece morto misteriosamente a Tenerife.

Laura si ritrova ora con tre figli adolescenti e problematici come può essere l’adolescenza di oggi e poi con debiti e difficoltà economiche. Ma Laura tenta di risalire e la sua la presa di coscienza è alla base alla base di «Vivi e lascia vivere».

Una serie che la regia di Pappi Corsicato che ci presenta in sei serate con dodici episodi in tutto in cui vedremo una Laura che cerca di reinventare la sua vita partendo dalla sua bravura in cucina e dall’aiuto delle sue ex colleghe.

Una storia che si muove anche tra bellissime vedute dall’alto di una Napoli vivace e piena di colori su una simpatica musica dei «The National».

Vivi e lascia vivere su Rai Play