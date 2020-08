L’Archeolinea: via mare dai Campi Flegrei alla Costiera Amalfitana nella Campania più bella

Le vie del mare in Campania si arricchiscono di una linea eccezionale che ci porta dagli storici e suggestivi Campi Flegrei alle bellezze naturali di Positano Amalfi e Sorrento: ecco l’Archeolinea del mare nella Campania più bella

Anche quest’anno le vie del Mare in Campania si arricchiscono di una linea di collegamento via mare eccezionale: l’archeolinea che unisce la Campania più bella.

Il collegamento è gestito dalla società Alilauro e permette di raggiungere

Dal porto di Baia, passando per Pozzuoli e Napoli con un veloce mezzo dell’Alilauro si potrà raggiungere via mare posti stupendi come Sorrento, Positano ed Amalfi e viceversa.

Dal Parco archeologico sommerso di Baia potremo raggiungere il tempio di Serapide, e poi proseguire per scoprire le bellezze naturali della zona di Amalfi e Positano, Sorrento e Seiano senza problemi di traffico o di cambio di treni seduti comodamente su un veloce aliscafo.

“Archeolinea” è un servizio speciale del metrò del mare che collega la costa di Pozzuoli alla Costiera Sorrentina e a quella Amalfitana.

L’Archeolinea via mare tra la Campania più bella

Due linee per l’Archeolinea, la linea 1 e la 2 che vanno da Bacoli, Pozzuoli, Napoli Beverello, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento, Positano e Amalfi e viceversa con tariffe convenienti: ad esempio da Bacoli a Sorrento 6, 30 euro o 6, 80 euro per Positano e che arrivano ad un massimo di 7 euro per il percorso da Bacoli a Amalfi o viceversa.

Con queste linee si può anche andare da Napoli ad Amalfi, dal martedì al venerdì partendo alle 8.10 e tornare alle 18.50 per una bella giornata in costiera.

I biglietti si possono acquistare sul sito o anche nelle biglietterie di Napoli Beverello, Amalfi, Positano o direttamente a bordo da Bacoli/Baia, Pozzuoli e Castellammare di Stabia.

Collegamenti comodi che contribuiscono anche a ridurre il traffico veicolare collegando la Campania più bella.

Maggiori informazioni e dettagli orari e tariffe sito ufficiale Alilauro – Call Center – 081 4972238