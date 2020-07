Metrò del Mare da Napoli al Cilento: linee, orari e costi per il 2020

Anche quest’anno ritorna il servizio di collegamento veloce via aliscafo tra Napoli, Salerno e il Cilento passando anche per Capri

Ripartono le vie del Mare in Campania con un servizio svolto con aliscafo con tre linee dalla compagnia Alicost che permette di arrivare dai porti del Cilento a Salerno, Napoli, a Capri, alla Costiera Amalfitana e viceversa.

Tutti luoghi bellissimi collegati via mare, con un vero e proprio veloce Metrò del Mare, che ci farà scoprire i luoghi più belli della Campania in poche ore comodamente via mare.

Tre linee attive per collegamenti in vari giorni della settimana e con prezzi accessibili che variano dai 3,50 euro per spostarsi tra i centri del Cilento, fino ai 19 euro invece per raggiungere Capri.

Tanti collegamenti tra i luoghi più belli della Campania come da Salerno per Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota, il Sabato e la Domenica. Poi da San Marco, dal Lunedì al Venerdì, si può raggiungere Amalfi e Positano e poi collegamenti anche dal Cilento per Capri e Napoli.

Le linee del Metrò del Mare

Linea 1 – Salerno – Marina di Camerota (Cilento)

La linea 1 collega il Cilento a Salerno il sabato e la domenica passendo per i porti di Agropoli, S. Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. (partenza da Salerno alle 8.00 e arrivo a Marina di Camerota alle 11,45 – partenza da Marina di Camerota alle 16:30 e arrivo a Salerno alle 20:15).

Linea 2 – Salerno – Positano

La linea 2 parte da Salerno dal lunedì al venerdì, e collega i porti di Agropoli, S. Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. (partenze da Salerno alle ore 08:00 e arrivo a Positano alle 11. / partenza da Positano alle ore 17:20 e arrivo a Salerno alle ore 20:40.

Linea 3 – Sapri – Napoli

La linea 3 parte da Sapri dal martedì al giovedì, e fa scalo ai porti di Camerota, Pisciotta, Casal Velino, Agropoli, Capri e Napoli. (Partenze da Sapri alle ore 7, arrivo a Agropoli alle 9,50 e a Napoli alle 12/ partenza da Napoli alle 15,30, arrivo a Agropoli 18,10 e a Sapri alle 20,45)

Maggiori informazioni su orari e costo delle varie tratte sul sito della Compagnia Alicost che effettua il servizio.

© Napoli da Vivere – Riproduzione riservata