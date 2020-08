Cinema sotto le Stelle gratis nel centro di Caserta

Cinema gratuito sotto le stelle anche nel centro di Caserta, a piazza Vanvitelli ogni sabato sera con tanti film di qualità

Dall’1 agosto al 12 settembre 2020 si terrà in piazza Vanvitelli a Caserta la 2° edizione della rassegna Vanvitelli sotto le stelle che propone ogni sabato il cinema di qualità in piazza gratis per tutti.

La rassegna è organizzata da Confcommercio Caserta che vuole dare così un altro sostegno al territorio e prevede ogni sabato, dall’1 agosto al 12 settembre 2020 delle proiezioni cinematografiche di qualità all’aperto in piazza Vanvitelli.

Parteciperanno a ‘Vanvitelli sotto le stelle’ anche ospiti d’eccezione e, in programmazione ci saranno commedie, titoli d’autore, e alcune prime visioni. La rassegna ha la direzione artistica di Francesco Massarelli ed il patrocinio del Comune di Caserta ed è organizzata da Confcommercio Caserta assieme a varie aziende locali, partner dell’iniziativa.

‘Vanvitelli sotto le stelle 2020’ – programma 2^edizione