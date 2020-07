Concerto live di Enrico Pieranunzi a Villa Pignatelli a Napoli

Serata da non perdere nel giardino di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia con un grande concerto dal vivo di Enrico Pieranunzi in “Movie Music” piano solo

Chiude in bellezza la rassegna Doppio Sogno 2020 presentando l’atteso concerto live di Ernico Pieranunzi, piano solo, che si terrà in anteprima nazionale lunedì 6 luglio 2020. Un concerto molto speciale quello che Pieranunzi eseguirà a Villa Pignatelli interpretando a modo suo i brani famosi da celebri film.

In Piano Solo con Pieranunzi ascolteremo la grande musica della “Settima Arte” quella del cinema che tante volte deve il suo successo anche alle straordinarie colonne sonore composte per il film. Se infatti guardiamo ai grandi film vediamo spesso un abbinamento tra grande regista e grande compositore come nel caso di Fellini e Rota, Hitchcock e Herrmann, e Morricone con Leone.

A Villa Pignatelli per l’incontro conclusivo di Doppio Sogno 2020 ascolteremo il Maestro Pieranunzi interpretare i temi scritti da compositori come Henry Mancini, Michel Legrand, Johnny Mandel ed anche di Charlie Chaplin che fu anche autore della musica di molti suoi film.

Naturalmente nel concerto non mancheranno le straordinarie musiche di grandi maestri italiani come Armando Trovajoli, Nino Rota, Ennio Morricone che hanno reso famosi film ora amati da tutti. I prezzi del concerto live sono è di di 20 euro a persona a serata.

