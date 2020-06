A spasso con la Sibilla: passeggiata archeologica a Cuma

Una straordinaria passeggiata in compagnia di esperti nella Cuma antica, la più vecchia colonia greca d’Occidente

Una passeggiata archeologica si terrà domenica 28 giugno 2020, di mattina a Cuma, la più antica colonia greca d’Occidente. Il Gruppo Archeologico Kyme organizza l’evento “A spasso con la Sibilla” che ci consentirà di visitare, in compagnia di esperti, gli scavi archeologici famosi in tutto il mondo per i templi di Apollo e Giove, trasformati poi in chiese nel Medioevo.

Luoghi straordinari che conservano testimonianze greche, sannitiche, romane e paleocristiane. Li scopriremo i miti e i passi di Virgilio del VI libro dell’Eneide.

Una passeggiata archeologica straordinaria a Cuma dove storia, mito e leggenda si fondono con un paesaggio mozzafiato visibile dalla terrazza belvedere.

Alla passeggiata possono partecipare anche i bambini che alla fine dell’attività, insieme ai genitori, si divertiranno con alcuni cruciverba archeologici.

L’organizzazione del Gruppo Archeologico Kyme garantisce l’applicazione delle normative vigenti: durante l’attività ci saranno le distanze di sicurezza tra i partecipanti anche con l’utilizzo di applicazioni gratuite scaricabili dal cellulare (Walkie tokie pro ect). Ai partecipanti verrà misurata la temperatura prima di prendere parte alla visita e sarà garantita la presenza di prodotti igienizzanti per la sanificazione delle mani. Max di partecipanti 20.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro il 27 giugno 2020 al n. 3311636020. Contributo di partecipazione : 6,00€ adulti e 4,00€ i bambini ( sopra i 7 anni) per visita + 4 euro ingresso al parco per gli adulti. Minimo di Partecipanti 10.

