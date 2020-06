Ryanair riprende i voli dall’Aeroporto di Napoli Capodichino con 29 rotte

Anche la Ryanair, la nota compagnia aerea irlandese lowcost riprenderà i suoi voli da e per Napoli Capodichino con tantissimi collegamenti

Ryanair ripartirà dal 23 giugno 2020 con i suoi collegamenti da e per l’aeroporto di Napoli Capodichino. La compagnia ha annunciato per il 23 giugno il ripristino del volo Milano-Bergamo e poi un graduale incremento del numero di rotte e frequenze a partire dal 1° luglio.

Da questa data saranno infatti disponibili ben 29 rotte tra destinazioni nazionali, come il Milano-Bergamo e Venezia, e tante destinazioni internazionali quali Barcellona, Londra-Stansted, Bruxelles, Dublino, Madrid, Manchester, Malta, Budapest, Copenaghen, Lisbona, Marsiglia, Rodi, Berlino, Valencia, Malaga, Bordeaux, Corfù, Creta, Eindhoven, Cracovia, Kaunas, Nantes, Stoccolma, Cork, Tolosa, Varsavia, Mykonos.

Un piano operativo importante quello di Ryanair che riporta Napoli Capodichino di nuovo al centro delle rotte europee e internazionali per l’estate 2020.

Anche Capodichino riparte con voli anche per i paesi europei

Sono varie le compagni che stanno pian piano ripartendo con i loro voli da e per Napoli Capodichino. Dopo il primo annuncio del gruppo Lufthansa ed Eurowings circa la ripartenza dei voli da giugno da Napoli Capodichino, per Francoforte, Dusseldorf e Stoccarda anche altre due compagnie europee hanno annunciato la ripresa dei loro voli da giugno da e per l’aeroporto di Capodichino a Napoli.

Infatti anche la compagnia francese Air France-Klm e la compagnia lowcost Volotea riprenderanno sempre a giugno i voli da e per l’aeroporto di Capodichino a Napoli. In particolare, il gruppo francese effettuerà voli da Napoli per Parigi Charles de Gaulle, a partire dall’8 giugno e gradualmente ci saranno fino a 8 voli a settimana. Anche Volotea, la compagnia aerea low-cost riprenderà i suoi voli da Napoli a partire dal 18 giugno 2020.

Tutte le compagnie adotteranno varie e diverse misure di protezione sanitaria per i passeggeri e per il personale.

