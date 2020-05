Nuova ZTL a Posillipo: fino a settembre via Ferdinando Russo fino a Villa Volpicelli è Zona a Traffico Limitato

Attivata a Napoli una ZTL in via Ferdinando Russo a Posillipo, la strada che porta a Villa Rosebery, da Giuseppone a Mare, a Villa Volpicelli e a Riva Fiorita. Sarà in vigore fino al 20 settembre 2020

Anche quest’anno il Comune di Napoli ha istituito, nel periodo dal 23 maggio 2020 al 20 settembre 2020, un particolare dispositivo di traffico temporaneo di limitazione dell’accesso (ZTL) in via Ferdinando Russo a Posillipo per evitare la sosta selvaggia e gli altri problemi derivanti dal sovraffollamento.

Via Ferdinando Russo a Posillipo è la strada che scende da via Posillipo verso il mare di Riva Fiorita e ci porta a Villa Rosebery, da Giuseppone a Mare e a Villa Volpicelli, dove si girano gli esterni di un posto al sole.

Per la ZTL ogni giorno dal 23 maggio al 20 settembre 2020, ci sarà nella zona il divieto di transito veicolare, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, il divieto di sosta nello stesso orario sul lato destro dall’intersezione di via Posillipo al mare, e il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, sul lato destro dal mare all’intersezione di via Posillipo.

Le eventuali deroghe sono riportate sull’ordinanza comunale.