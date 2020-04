Moneta da 5 euro per celebrare la Pizza e Pulcinella

Una nuova moneta da 5 euro prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato euro, una emissione celebrativa dedicata ai simboli della Campania

Sarà un po’ difficile vederla in giro perché è una moneta celebrativa e ne sono stati prodotti solo 8.000 pezzi ma è a tutti gli effetti una moneta, da cinque euro, e non una banconota come le emissioni celebrative.

La novità di questa emissione particolare sta nel fatto che è dedicata alla pizza, uno dei simboli della cultura enogastronomica italiana e più in particolare napoletana e della Campania.

La nuova moneta da 5 euro è una emissione celebrativa stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è in versione fior di conio realizzata dall’artista incisore Maria Carmela Colaneri.

La moneta, emessa il 21 aprile 2020, fa parte della Collezione Numismatica 2020 e della serie “Cultura Enogastronomica Italiana”.

Una moneta che celebra la pizza napoletana, che viene rappresentata in maniera colorata e vivace, su un lato, il dritto, dove si vede anche la testa di un Pulcinella e lo sfondo del golfo di Napoli con il Vesuvio e le scritte “Repubblica Italiana” e Campania. Dall’altro lato, il rovescio della moneta, c’è il valore di 5 euro, la scritta Sapori d’Italia e l’anno di emissione, 2020 con una incisione di una cornucopia da cui fuoriescono gli ingredienti della pizza, prodotti tipici della nostra terra, con un forno e la riproduzione del Corteo Bacchino che si trova al MANN di Napoli.

Una iconografia forte e caratterizzata verso la rappresentazione di alcune eccellenza dell’enogastronomica campana. Ricordiamo che l’anno scorso ci fu un riconoscimento importante con l’iscrizione dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco sostenuta dalla campagna #pizzaUnesco che raccolse oltre 2 milioni di firme in tanti Paesi del mondo.

La moneta è visibile, ed acquistabile, sul catalogo della Zecca dello Stato