Drive-IN all’Arena Flegrea a Napoli

Per ora è solo un’idea progettuale ma in molte città italiane si sta iniziando a pensare a soluzioni di questo genere

Circola in queste ore l’idea di far partire per l’estate un grande Drive-in all’interno del grande Parcheggio dell’Arena Flegrea. E’ una possibilità che si sta analizzando per l’utilizzo diverso del grande complesso dell’Arena Flegrea.

Sembra molto probabile che tutti gli spettacoli previsti vengano spostati a data da destinarsi così come il previsto Noisy Naples Fest e i tour di Ghemon e quello di Dente ma altre strade potrebbero aprirsi .

Si parla in queste ore di una possibile riconversione del grande parcheggio dell’Arena Flegrea, lato via Terracina, che potrebbe essere trasformato in uno speciale Drive-in. Al momento è solo un’idea, anche perché non è chiaro il quadro normativo che sarà in vigore in estate ma è un progetto si sta valutando.

I 700 posti auto potrebbero essere ridotti, ad esempio alla metà, e la grande area potrebbe essere attrezzata con un Drive-in per 350 auto con un paio di persone a bordo.

Completerebbero il tutto varie misure di sicurezza, come biglietti on-line, termoscanner all’ingresso, mascherine e distanziamento tra auto e tra persone. Un bel progetto per tentare di riprendere la strada verso la normalità.

Di questi Live Drive in si sta parlando anche a livello nazionale da qualche tempo e si sta immaginando un po dovunque di dove poter allestire grandi drive-in attrezzati con mega schermi e coloratissimi palcoscenici on tutte le caratteristiche di protezione disponibili per gli operatori e per gli spettatori.