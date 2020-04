25 film di Totò su RAI PLAY

25 film del grande Totò sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma multimediale gratuita della Rai

Su RaiPlay, la piattaforma multimediale gratuita della Rai consultabile da casa sulla Smart Tv o tramite Pc, saranno disponibili ben 25 film del grande Antonio De Curtis, in arte Totò, per ricordare il giorno della sua scomparsa avvenuta il 15 aprile 1967.

Una bella selezione dei film tra quelli più amati del grande artista partenopeo, pellicole indimenticabili che ci fanno sempre sorridere ogni volta che li vediamo, e che resteranno sempre nella storia del cinema.

La grande comicità di Totò verrà ricordata in questi giorni su RaiPlay con 25 indimenticabili pellicole che saranno a nostra disposizione e che potremo vedere quando vogliamo sulle Smart Tv o sui PC.

Tra i tanti ci sarà I soliti ignoti, candidato all’Oscar 1959, in cui una scombinata banda di ladri tenta di organizzare un colpo in un banco dei pegni a Roma, oppure Un turco napoletano tratto da un testo di Eduardo Scarpetta in cui Felice Sciosciammocca, evaso dal carcere, viene scambiato per un eunuco turco e assunto da un ricco signore.

Da non perdere Siamo uomini o caporali in cui Totò, rinchiuso in manicomio, racconta al medico le sue belle teorie e poi lo straordinario Operazione San Gennaro, diretto da Dino Risi, in cui una scombinata banda di ladri americani e napoletani tentano di rubare il tesoro di San Gennaro.

I titoli di tutti i film di Totò che saranno disponibili in streaming su RaiPlay

L’imperatore di Capri

Siamo uomini o caporali

I soliti ignoti

I pompieri di Viggiù

Gli onorevoli

Un turco napoletano

Yvonne la Nuit

Destinazione Piovarolo

La legge è legge

La cambiale

Risate di gioia

Chi si ferma è perduto

I due colonnelli

Il giorno più corto

Gli amanti latini

Rita, la figlia americana

Operazione San Gennaro

Il padre di famiglia

Totò diabolicus

Totò a Parigi

Totò, lascia o raddoppia?

Totò contro i quattro

Totò, Vittorio e la dottoressa

Totò, Eva e il pennello proibito

Totò cerca pace

