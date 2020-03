Napulitanata: Concerti di Musica Napoletana in diretta Streaming

La musica Napoletana supera i confini e arriva direttamente nelle case con concerti live in diretta streaming

Napulitanata è una sala stabile della canzone napoletana e ha la sede difronte al MANN, Museo Archeologico Napoletano. Considerata la situazione di sicurezza sanitaria, la realtà napoletana ha pensato di realizzare concerti in diretta e a porte chiuse ma su canali web aperti a tutti.

Il primo dei live in streaming da Napulitanata si svolgerà mercoledì 11 marzo 2020 con inizio alle ore 21.00. Un evento apprezzabile che consente a tutti di partecipare, seppur virtualmente, ad un evento dal vivo con bella musica napoletana con l’emozione della diretta e la tranquillità trasmissione in streaming.

Sarà possibile partecipare all’evento tramite la pagina Facebook Napulitanata per la visione in tempo reale e da giovedì 12 marzo sul sito www.napulitanata.com per la visione on demand.

Doveroso nominare i musicisti che sono i fondatori del progetto Pasquale Cirillo (pianista) e Mimmo Matania (fisarmonicista) che si esibiranno dal vivo con i cantanti Manuela Renno e Alessandro Colmaier.

Dopo il concerto dell’11 marzo, la programmazione streaming sarà replicata ogni mercoledì con le stesse modalità di fruizione.

Napulitanata i concerti dal vivo di musica Napoletana nel centro città

Napulitanata è nata tre anni fa per dedicare uno spazio unico alla canzone napoletana. E’ una caratteristica sala concerto che si trova di piazza Museo, proprio di fronte all’ingresso del MANN, il Museo Archeologico Nazionale, sotto i portici della Galleria Principe di Napoli.

Negli anni, grazie alla bravura dell’ensemble di Napulitanata ci sono state tante esibizioni dal vivo con una presenza di oltre 15.000 spettatori, in larga parte turisti con dei concerti incentrati sulle canzoni che hanno fatto la storia della canzone napoletana, dalla fine dell’800 fino agli anni ’60.

Anche lo spettacolo in streaming dell’11 marzo avrà in scaletta evergreen come Era de maggio e Anema e core, affidati alla voce di Manuela Renno, così come, tra i vari successi di Renato Carosone, non mancherà Pianofortissimo, nella originale e coinvolgente riproposizione di Pasquale Cirillo.

Il concerto si terrà dal vivo mercoledì 11 marzo alle ore 21.00 in streaming sulla omonima pagina Facebook per la visione in tempo reale e da giovedì 12 marzo sul sito www.napulitanata.com per la visione on demand sotto forma di podcast. Per maggiori informazioni tel. 348 9983871.