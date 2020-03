Weekend speciale alla Città della Scienza di Napoli

Aperta Città della Scienza nel prossimo weekend del 7 e 8 marzo 2020 con tanti interessanti eventi nel weekend per festeggiare anche la Giornata Mondiale dei Planetari, Tutte le attività saranno svolte in osservanza delle direttive indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 un weekend pieno di attività in particolare per la Giornata Mondiale dei Planetari, con anche un nuovo live show “Tutti i colori delle Stelle” che si terrà nel grande Planetario 3D realizzato in collaborazione con l “UAN – Unione astrofili Napoletani “.

L’8 Marzo 2020 non è solo la festa della donna ma anche la “Giornata Mondiale dei Planetari” e nel museo interattivo di Città della Scienza che ospita il Planetario 3D più grande e avanzato in Italia si celebrerà questa giornata speciale.

Un weekend pieno di cose interessanti da fare

Nel weekend anche tante attività connesse alla “XXIX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica” e tra gli eventi in programma ci sarà anche il laboratorio “Gli abissi Marini” in cui, dopo averne scoperto i segreti, sarà possibile costruire un proiettore in grado di trasformare l’immagine degli animali marini in 3D nel palmo della mano.

Poi la simpatica iniziativa “Selfie in Planetario” in cui facendoti un selfie al Planetario di Città della Scienza e pubblicandolo sui tuoi social con l’hashtag #iLovePlanetariums si parteciperà ad un contest dall’8 marzo fino al 31 dicembre. Il selfie vincitore andrà una Gift Card di Amazon del valore di 250 euro!

Poi sarà presente un esperto infettivologo il dottor Riccardo Scotto, Specialista di Malattie infettive e tropicali, UOC di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” per aggiornarci in tempo reale sull’evoluzione della “epidemia”, sulle sue risoluzioni e sull’emergenza Coronavirus in generale.

Ma le attività del weekend sono tante e le troverete nel dettagli nel programma completo nel link.

