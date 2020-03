Metropolitana di Napoli: in arrivo i nuovi treni della Linea 1

Sta arrivando via nave il primo dei nuovi treni attesi per la Metro Linea 1 di Napoli. L’arrivo in città nel porto previsto per lunedì salvo problemi dovuti al tempo ma è comunque questioni di giorni

Confermato l’arrivo in città, via nave, del primo dei nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Dalle ultime note diffuse da Comune di Napoli e Anm la società costruttrice la Caf (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) di Bilbao ha confermato l’arrivo del primo dei nuovi treni in città, composto da 2 motrici e ben 4 vagoni.

Dopo l’arrivo nel porto di Napoli, previsto mare permettendo per Lunedì 9 marzo 2020, i vari pezzi saranno spostati nel deposito di Piscinola e montati sui binari per poi iniziare le prove di collaudo. Poi partiranno i lunghi test di esercizio che richiedono dai quattro ai sei mesi.

Nel frattempo prosegue anche la costruzione degli altri treni ordinati, che saranno 19 in tutto, e che rivoluzioneranno la circolazione sulla Linea 1.

Infatti dopo la imminente consegna del primo treno ne arriveranno altri 19 in città, in media un treno al mese, consentendo di migliorare di molto il servizio già nel corso del 2020. A regime, con la nuova flotta, si arriverà in pochi mesi ad una frequenza di treni ogni sette minuti con vetture tutte nuove in sostituzione delle attuali, che hanno quasi 30 anni.

Le nuove vetture avranno l’impianto di condizionamento, sistemi per la riduzione del rumore e trasporteranno centinaia di persone, di cui 130 sedute e contemporaneamente fino a quattro carrozzelle per diversamente abili.

Sempre nel 2020 saranno chieste nuove risorse economiche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per comprare ulteriori 5 treni in modo da arrivare a 24 nuovi treni sulla LINEA 1.