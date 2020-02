Visite gratuite a Napoli e in Campania per la Giornata della Guida Turistica 2020

Tantissime visite guidate gratuite per conoscere i luoghi più belli di Napoli e della Campania assieme alle Guide Turistiche. A breve il nuovo programma

Aggiornamento – a breve il programma di dettaglio per la nuova giornata che si terrà nei giorni 29 febbraio e 1 marzo 2020.

Dopo il grande successo di pubblico dell’iniziativa Innamorati di Napoli della settimana scorsa che prevedeva visite guidate con guide turistiche e personaggi illustri della città per il prossimo weekend del 29 febbraio e 30 marzo l’Associazione Guide Turistiche Campania propone altri giorni pieni di eventi gratuiti per conoscere, assieme a questi bravi professionisti, luoghi splendidi della nostra terra.

A breve verrà presentato il programma di visite gratuite in tutta la Regione, legato a una operazione di solidarietà, offerte dalle guide turistiche campane che si terranno il 29 febbraio e 1 marzo 2020. Tante belle proposte per far conoscere dimensioni e zone, a volte ancora poco noti, che si ispirano a un’idea di fruizione consapevole dei luoghi della cultura.

A breve di seguito troverete il programma di dettaglio delle visite previste per i giorni 29 febbraio e 1 marzo 2020.

Maggiori informazioni evento Facebook