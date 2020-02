Innamorati di Napoli: visite guidate gratuite nei luoghi più belli di Napoli

Quasi cinquanta visite guidate gratuite nei luoghi più belli e interessanti di Napoli accompagnati da personaggi famosi della città. Una giornata alla scoperta del patrimonio storico, architettonico o letterario della città per Innamorasi di Napoli

Domenica 16 febbraio 2020 si terranno una serie di visite guidate gratuite nei luoghi più belli e interessanti di Napoli accompagnati da personaggi famosi della città. Luoghi diversi e interessanti di interesse storico, architettonico o letterario che potremo scoprire gratuitamente grazie all’organizzazione tecnica della Associazione di categoria delle Guide Turistiche Campania e, a dei personaggi famosi e conosciuti, che daranno il loro contributo personale durante le visite.

Le visite possibili sono quasi una cinquantina e per tutte è necessaria la prenotazione sul sito delle guide turistiche che troverete alla fine del post.

Gli eventi di Innamorati di Napoli sono gratuiti e solo in alcuni casi è previsto un biglietto d’ingresso ai siti da visitare. In alcuni casi ci saranno riduzioni per gli innamorati che pagheranno 1 biglietto al posto di 2. Sul sito delle guide turistiche oltre a tutte le visite possibili troverete anche le schede di dettaglio e le informazioni per effettuare la prenotazione.

I luoghi visitabili della città e gli accompagnatori

Saranno quasi una cinquantina i luoghi visitabili della città grazie all’iniziativa Innamorati di Napoli in cui si verrà accompagnati da personaggi conosciuti. Ad esempio a Palazzo Reale ci sarà lo scrittore Amedeo Colella, a Palazzo San Giacomo, l’Assessore al Turismo de Majo e il sindaco Luigi de Magistris, all’Istituto Francese Grenoble, il Console generale di Francia Burin Des Roziers, al Conservatorio di San Pietro a Maiella il musicista Michele Campanella ecc.

Tour interessanti da non perdere e da prenotare al più presto perché in alcuni casi, come alla Gajola o alla Rai per il Set di “un posto al sole” i posti sono già terminati. Tutti gli eventi si svolgeranno domenica 16 febbraio e solo le visite al Borgo Orefici Sabato 15 febbraio 2020.

Innamorati di Napoli – Elenco indicativo delle visite

Le visite si svolgono Domenica 16 Febbraio 2020 e c’è il link alla fine per le prenotazioni.

Esplorando Il Borgo Orefici – Sabato 15 Febbraio 2020 – 10:00

POSTI ESAURITI – la Rai di Un Posto Al Sole – 08:45 – A cura di ANTONIO PARLATI e GIUSEPPE MESSINA

– la Rai di Un Posto Al Sole – 08:45 – A cura di ANTONIO PARLATI e GIUSEPPE MESSINA Le strade de “Il Giudizio Universale”(V. de Sica 1961) – 10:00 – A cura di Domenico Ciruzzi

Il Museo Filangieri ed il Museo del Tesoro di San Gennaro – 10:00 – A cura di PAOLO IORIO

Storia e Misteri del Presepe Napoletano – 10:00 – A cura di Raffaele Moccia

Napoli Pitagorica – 10:00 – A cura di Teresa Tauro

Napoli tra due vulcani: il Vesuvio e i Campi Flegrei – 10:00 – A cura di UGO LEONE

Amori Impossibili: Giacomo Leopardi e la musica jazz – 10:00 – Presso l’ingresso del Parco Vergiliano a Piedigrotta – A cura di MARIO BRANCACCIO

Hotel San Francesco Al Monte -10:00 – A cura di VALERIO CEVA GRIMALDI

I Segreti Di Palazzo Donn’anna – 10:00 – A cura di ANNA MARIA GHEDINA

La Voce Di Partenope – 10:00 – A cura di MARCO ZURZOLO

I bei luoghi Liberati – 10:00 – A cura di Tano Grasso

Viaggio nel mondo delle Guarattelle – 10:00 – A cura di BRUNO LEONE e IRENE VECCHIA

POSTI ESAURITI – Il Rione Geniale – 10:00 – A cura di Giuseppe Pino Ferraro

– Il Rione Geniale – 10:00 – A cura di Giuseppe Pino Ferraro Visita guidata Palazzo San Giacomo – 10:00 – presenti De Magistris, De Majo

Gli Amori (Leciti E Proibiti) Di Casa Borbone – 10:15 A cura di AMEDEO COLELLA

Mercadante, il teatro dei molti nomi e della grande storia – 10:15 – A cura di PIER ANTONIO TOMA

I luoghi dell’anima fuori le mura.- 10:15 – A cura di CHRISTIAN LEPERINO

Arte in Circolo a Palazzo Zapata – 10:15 – A cura di Isabella Valente

POSTI ESAURITI – LA GAIOLA. Storia, falsi miti e una bellezza che incanta – 10:15 – A cura di DONATELLA BERNABO' SILORATA

POSTI ESAURITI – Il Conservatorio di San Pietro a Majella – 10:15 – A cura di Michele Campanella

– Il Conservatorio di San Pietro a Majella – 10:15 – A cura di Michele Campanella Dracula e altri misteri nel cuore della vecchia Napoli – 10:15 – A cura di Marco Perillo

L’altra San Gregorio – 10:30 – A cura di VINCENZA ALFANO

Museo di Napoli – collezione Bonelli – 10:30 – A cura di Yvonne Carbonaro e Gaetano Bonelli

L’insula Di Rua Catalana: dai teatri alle botteghe dell’arte – 10:30 – A cura di RICCARDO DALISI

Maresistere – 10:30 – A cura di Roxy in the Box

Il Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi – La Carità tra fede arte e storia (1740-1890) – 10:30 – A cura di Avv. Ugo de Flaviis

Passeggiata tra le Colonne – 10:30 – A cura di Francesca Amirante

La chiesa di San Potito – 10:30 – A cura di Carlo Morelli

Palazzo Pandola – 10:30 – A cura di ROBERTO COLELLA

POSTI ESAURITI – Lo Stadio San Paolo – 10:30 – A cura di PEPPE IANNICELLI

Capodimonte: dal Belvedere alla Statua del Gigante – 10:45 – A cura di Benedetta de Falco

Il Maschio Angioino – un nuovo castello per Napoli – 10:45 – A cura di Aldo Putignano

.in..canto – 11:00 – A cura di Lucio Allocca e Lello Ferraro

Cenerentola perse la scarpetta a Napoli – 11:00 – A cura di Pino Aprile

Teatro San Ferdinando – 11:00 – A cura di Giulio Baffi

Innamorato Di Napoli – 11:00 – A cura di FRANCESCO “CICCIO” MEROLLA

'A Casa do' Barone – Alla scoperta di Villa di Donato e del Borgo di Sant' Eframo Vecchio – 11:00 – A cura di Chiara Reale e Patrizia de Mennato

– ‘A Casa do’ Barone – Alla scoperta di Villa di Donato e del Borgo di Sant’ Eframo Vecchio – 11:00 – A cura di Chiara Reale e Patrizia de Mennato Il Palazzo Grenoble – La Francia a Napoli – 11:30 – a cura di Laurent BURIN DES ROZIERS

POSTI ESAURITI – Megaride: l'isola dell'uovo di Virgilio, della tomba della Sirena Partenope e della nascita di una città – 11:30 – A cura di ENZO DECARO

POSTI ESAURITI – Il Centro Storico – 15:00 – A cura di IVAN GRANATINO

– Il Centro Storico – 15:00 – A cura di IVAN GRANATINO POSTI ESAURITI – La Cappella Sansevero – 17:45 – A cura di MARTIN RUA e AGNESE PALUMBO

Maggiori informazioni sulle singole visite e prenotazioni – Innamorati di Napoli