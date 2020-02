Campania > Artecard 365 Gold: la card per visitare i luoghi culturali a Napoli e in Campania

@come__ungirasole - Rossella Marino

Uno straordinario regalo per San Valentino: fino al 16 febbraio 2020 si potrà acquistare la Artecard 365 Gold a soli 40 euro per visitare 2 volte in un anno i musei di Napoli e della Campania, e non solo

Un’occasione da non perdere ci viene offerta per San Valentino da Artecard Campania. E’ stata prorogata fino al 16 febbraio 2020 la campagna promozionale #PASSALLARTE che consente di acquistare Artecard 365 Gold, il pass annuale per visitare 2 volte in un anno i musei di Napoli e della Campania. Un’occasione veramente speciale per acquistare un pass 365 in Limited Edition per San Valentino a soli 40 euro.

Artecard 365 Gold è l’unico pass che permette di visitare 2 volte in un anno quasi 80 musei e sarà in promozione in edizione limitata ad un prezzo veramente eccezionale di 40€ per gli adulti e di 30€ per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti.

I Musei e i parchi archeologici della Campania 2 volte l’anno

Con Artecard 365 Gold si potrà saltare la fila all’ingresso dei siti e visitare quasi 80 siti di Napoli e della Campania 2 volte in un anno tra cui:

I Parchi archeologici come Pompei, Ercolano e Paestum;

come Pompei, Ercolano e Paestum; I Musei , tra cui il Museo Archeologico Nazionale, il Madre o il Museo e Real Bosco di Capodimonte e assistere alle ultime mostre in programma;

, tra cui il Museo Archeologico Nazionale, il Madre o il Museo e Real Bosco di Capodimonte e assistere alle ultime mostre in programma; I Percorsi sotterranei , tra cui le Catacombe di Napoli, Napoli Sotterranea e la Galleria Borbonica

, tra cui le Catacombe di Napoli, Napoli Sotterranea e la Galleria Borbonica I Parchi nazionali come l’ Ente Parco Nazionale del Vesuvio

In circa 30 di questi luoghi di cultura come i Musei e Parchi Archeologici suddetti si entrerà gratis 2 volte all’anno, in altri 30 siti come i percorsi sotterranei descritti si entrerà per 2 volte all’anno pagando il 50 % in altri siti, come sul Vesuvio, si avrà diritto ad un prezzo ridotto rispetto al prezzo d’ingresso. La carta è nominativa e non cedibile.

Elenco completo dei circa 80 siti visitabili e delle gratuità o degli sconti previsti

Dove si può acquistare Artecard 365 Gold nella speciale edizione per San Valentino

La carta al prezzo speciale sarà in vendita solo fino a Domenica 16 febbraio 2020 e si potrà acquistare a prezzo ridotto presso gli Artecard Point della Campania, tra cui i punti vendita nella stazione di Napoli e all’Aeroporto di Napoli dove ci sono anche degli Infopoint che daranno tutte le spiegazioni.

Acquista online

Campania>artecard 365: maggiori informazioni