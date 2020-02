Musama’ For Family: eventi gratuiti per bambini al Museo di San Martino a Napoli

© flavyalg

La splendida Certosa e Museo di San Martino a Napoli ospiterà dei laboratori e percorsi dedicati ai piccoli visitatori, con lo scopo di avvicinare le famiglie con bambini alle bellezze dei nostri straordinari musei

Domenica 9 febbraio alle ore 10:30, ci sarà al Museo di San Martino la 3° edizione del progetto Musama’ For Family – il Museo di San Martino a misura di famiglie.

L’edizione MUSAMA’ 2020 si terrà ogni mese nella seconda domenica e propone incontri e progetti speciali per bambini e per le loro famiglie all’interno del Museo con laboratori e percorsi dedicati ai piccoli visitatori.

Nel primo appuntamento di domenica 9 febbraio 2020 si terrà il laboratorio “Se le piazze potessero parlare…” L’attività è riservata a un numero massimo di 20 bambini dai 6 ai 10 anni che saranno accompagnati alla scoperta dei dipinti storici raffiguranti le piazze di Napoli.

Tante attività per bambini a cura del Servizio educativo del Museo

Sollecitati dalle singolari suggestioni delle piazze di Napoli, forme, miti, leggende, i piccoli ospiti saranno invitati a realizzare il proprio personale modello urbano e architettonico di “piazza”.

I bambini saranno accolti e seguiti dagli assistenti del Servizio Educativo del Museo alla scoperta di un ambiente, di una sezione o di un’opera, ogni volta diversi.

Tutte le attività sono gratuite per i bambini; gli accompagnatori potranno partecipare in 2 con 1 biglietto d’ingresso di 6 euro. Per partecipare la prenotazione e obbligatoria a accoglienza.sanmartino@beniculturali.it

Musama’ For Family – programma eventi 2020

Domenica 9 Febbraio – Laboratorio di Architettura per bambini, Archipicchia

Domenica 8 Marzo – Laboratorio del colore, Il cerchio infinito

Domenica 5 Aprile – Laboratorio teatrale con Mauro Maurizio Palumbo

Domenica 10 Maggio – Laboratorio di disegno dal vero con Caroline Peyron

Domenica 14 Giugno – Laboratorio di didattica contemporanea, Associazione etant donnès

Domenica 20 Settembre – GEP Speciale Musamà: Piccoli vendemmiatori in Certosa ….

Domenica 11 Ottobre – Letture e book-mob, Tante Storie con Viviana Hutter

Domenica 8 Novembre – Laboratorio di didattica dell'arte, Associazione Articolonove

Domenica 13 Dicembre – Laboratorio di arte presepiale, Associazione Presepistica Napoletana

Musama’ For Family: prezzi, orari e date