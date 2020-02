Eventi per bambini e famiglie: cosa fare a Napoli nel weekend dal 7 al 9 febbraio 2020

Un nuovo weekend con tante cose da fare per i bambini e le loro famiglie con per un fine settimana da passare assieme con eventi sempre interessanti. Ecco gli eventi in programma dal 7 al 9 febbraio 2020

Con entusiasmo e a passo lento il mese di Febbraio ci accompagna nei festeggiamenti per il Carnevale, appuntamento giocoso che unisce all’elemento cristiano il mascheramento e la fantasia. La ricca carrellata di eventi inizia dalla prossima settimana e raggiungerà il suo apice nell’ultimo week-end di febbraio, nell’attesa curiosa e trepida ci dedichiamo agli ultimi eventi pre-carnascialeschi di questo fine settimana, con le nostre consuete 4 segnalazioni.

I 3 porcellini alla Casa della Musica va in scena un musical curvy

Si terrà il prossimo 8 febbraio 2020 presso la Casa della Musica di Napoli il secondo appuntamento con gli spettacoli teatrali per grandi e piccini. Sabato tocca ad una delle storie più conosciute e tenere, quella che ha come protagonisti i tre fratelli porcellini. La vicenda, tra musiche e recitazione, sarà raccontata in una nuova versione che avrà come fil Rouge anche una nobile riflessione sui temi della Casa e della Famiglia.

Una divertente commedia che racconta al bambino come si cresce, attraverso prove e fallimenti da affrontare, combattendo il male e mantenendo la fiducia nel futuro. Una nuova versione della classica fiaba con tante canzoni orecchiabili, rime spiritose, con tanto umorismo e ritmo e che farà cantare piccoli e grandi di gioia, e …ululare di risate. Prezzi da 12 euro. Maggiori informazioni

Il Teatro dei Piccoli: Pippi Calzelunghe alla Mostra d’Oltremare

Torna Il Teatro dei Piccoli (Associazione Culturale no-profit) presso La Mostra d’Oltremare, con una programmazione attenta e studiata per accompagnare i bambini nel mondo intrigante ed educativo del Teatro. Sabato 8, alle ore 11:00 tocca a “Pippi calzelunghe”, dove, con gli occhi sognanti e curiosi dei bambini, la protagonista vivrà simpatiche avventure e racconterà il suo modo di vedere il mondo a cominciare dall’arrivo nella casa di Villa Villacolle con una scimmietta a farle compagnia, il celebre Signor Nilsonn, e con un cavallo nella veranda. Sullo sfondo di una scenografica vivace e ricca di colori si snoderanno le storie di Pippi e dei suoi amici Annika e Tommy.

Il progetto “teatro dei Piccoli” si rinnova ogni anno per offrire ai piccoli l’opportunità di familiarizzare con l’arte dello spettacolo e dare loro un punto di riferimento culturale diverso dal solito intrattenimento. Disponibili l’area bar e l’area giochi, solo per i bambini ospiti del teatro, con solo cibi e bevande che ben si sposano con una alimentazione appropriata per i bambini Biglietti sabato e festivi: € 8,00 – CARD LIBERI TUTTI a 5 ingressi (€ 35) o a 10 ingressi (€ 60) a scelta tra tutti i titoli: I Teatrini: info e prenotazioni 081 0330619 (feriali 9.30/15.30) Maggiori informazioni

Alla scoperta della città sepolta! Un gioco tour per bambini a Pompei

Un divertente ed emozionante percorso guidato, un gioco-tour, che farà vivere una bella avventura nella più famosa città sepolta: Pompei. Con due guide straordinarie e un noto personaggio della storia, Plinius, scopriremo un’antichissima città. Insieme, esploreremo le antiche strade, entreremo nelle case, ci immergeremo per un attimo nella grande arena dell’Anfiteatro e poi ci perderemo tra la folla nella grande piazza: il Foro. Insomma…tante avventure ci aspettano!!!

L’appuntamento per i piccoli Indiana Jones e per gli accompagnatori è per Domenica 9 febbraio con due turni, il primo alle ore 10 e l’altro alle ore 14. *Costo Della Visita Guidata: 8 euro a persona sia per gli adulti che per il bambini + costo del biglietto di ingresso: 16 euro per gli adulti, i ragazzi fino ai 18 anni entrano gratis. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per info&prenotazioni: 320 70 36 427 – 327 551 0015 – dalle 18 alle 19 oppure scrivere. Il tour si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Maggiori informazioni

MIRO’panKIDS – giochi, arte e creatività nel progetto esperienziale per bambini, ragazzi e famiglie

Il Progetto PANkids racconta (e gioca con) Joan Miró, si svolge in occasione della grande mostra si Mirò curata da Robert Lubar Messeri che si tiene al Pan, il Palazzo delle arti di Napoli e che espone 80 opere originali del grande Maestro catalano. Nella mostra c’è un’offerta diversificata di visite guidate, percorsi creativi e laboratori (per bambini, ragazzi, adolescenti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi e famiglie) curata, dal lunedì alla domenica, dalla rete delle cinque Associazioni del PANkids (Arteteca at work; Archipicchia! Architettura per Bambini; Associazione culturale Kolibrì; La Bottega del Liocorno; Il Cerchio Quadrato Onlus). Tutte associazioni impegnate da anni nella realizzazione collegiale di attività formative ed esperienziali di didattica dell’arte e della creatività dedicate a bambini, preadolescenti e giovani presso il Pan di Napoli. Dalle opere d’arte in mostra all’arte in opera, «MiróPANkids» propone un cantiere in cui l’arte e la creatività svolgono una funzione attiva d’unione tra cultura e società.

In particolare, il viaggio attraverso le opere esposte, testimonianza di sei decenni di attività di Miró, dal 1924 al 1981, sarà una stimolante occasione per (ri)scoprire la trasformazione dei linguaggi pittorici che il grande artista iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni Venti anche attraverso l’uso innovativo di supporti diversi, mettendo alla prova lo sguardo e il pensiero divergente di piccoli e grandi. Il sabato e la domenica tutte le Associazioni, a rotazione e in alternanza a due per volta ogni weekend proporranno i loro laboratori e poi visite guidate e percorsi creativi. Partecipanti: da un minimo di 10 a un massimo di 30 partecipanti per visita e laboratorio. Costi: € 5 il sabato e la domenica; € 10 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Info e prenotazioni (obbligatorie): Orari weekend: sabato e domenica: ore 10,00-12,30; 16,30-19,00 Tel. Ufficio prenotazioni + 39 334 132 42 81.Maggiori Informazioni MIRO’panKIDS