4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 7 al 9 febbraio 2020

4 idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania

Anche in questo prossimo weekend dal 7 al 9 febbraio 2020 sempre tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione.

Questa settimana a Puglianello, in provincia di Benevento, A’ Fest du Puorc per ricordare e valorizzare le antiche tradizioni sannite dell’uccisione del Maiale e poi a Palma Campania una delle giornate dedicate al Carnevale Palmese. Poi a Atripalda la tradizione del focarone di San Sabino con vari falò accesi nelle piazze e anche a Cimitile il Foco Loco seguendo la tradizione locale.

Tutte sagre e feste che sono simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi. Buon fine settimana a tutti.

A’ Fest du Puorc a Puglianello (BN)

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020 ritorna a Puglianello, in provincia di Benevento, A’ Fest du Puorc. Una grande festa vuole ricordare e valorizzare le antiche tradizioni sannite ed in particolare quella inerente l’uccisione del maiale che, nei tempi antichi era sempre un momento di grande festa. E a Puglianello tre giorni di festa con stand aperti alle ore 19, e la domenica ci sarà anche l’apertura alle ore 12, e tante degustazioni di specialità della cucina della zona con ottima carne di maiale allevata e macellata da allevatori locali. Oltre agli stand gastronomici, che proporranno i prodotti locali e il buon maiale della zona, ci sarà sempre un’attività di animazione e spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare. La domenica ci sarà anche una sfilata in costume d’epoca, che percorrerà le strade del Paese.

Quando: da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020

da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020 Dove: Centro storico Puglianello (Benevento)

Centro storico Puglianello (Benevento) Informazioni: A’ Fest du Puorc

Il Carnevale Palmese a Palma Campania (NA)

Si terrà dal 2 al 26 febbraio 2020 il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania in provincia di Napoli e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera. Le Quadriglie sono dei gruppi folkloristici in vivaci costumi composti ognuno da centinaia di figuranti tutti in maschera che seguono il tema proposto dalla singola quadriglia, suonando gli strumenti della tradizione partenopea come triccheballacche, tamburelle, scetavajasse, putipù, acciarini, campanacci. Ognuna delle Quadriglie è poi accompagnata da una banda musicale che suona strumenti a fiato e strumenti a percussione, e diretta dal Maestro della Quadriglia. Il Carnevale Palmese è una delle feste di Carnevale che inizia prima in Campania e già nelle settimane precedenti ci sono tante manifestazioni. Sabato 8 febbraio 2020 ci sarà il Ratto… sotto le Stelle, con l’Inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie

Quando: sabato 8 febbraio 2020

sabato 8 febbraio 2020 Dove: Palma Campania (NA)

Palma Campania (NA) Informazioni: Il Carnevale Palmese 2020

Il Foco Loco a Cimitile (NA)

Anche quest’anno a Cimitile, in provincia di Napoli, si terrà il tradizionale appuntamento con il “Foco Loco”, che si svolgerà sabato 8 febbraio 2020, a partire dalle ore 20.00, sul piazzale della Chiesa del Carmine, nel Rione Macello. Un appuntamento molto atteso e un momento di ritrovo e condivisioni, dove tutti i partecipanti, riscaldati dal fucarone, un falò di buon auspicio per l’anno appena iniziato, si ritroveranno e condivideranno assieme l’evento. Durante la serata sarà premiato il Rione Vincitore dell’Edizione del Palio dei Quartieri “Città di Cimitile” e tutti i premi collegati al Palio. Durante la serata non mancherà il buon cibo della zona con pasta e patate, grigliata di salsiccia, noglie sotto cenere, patate sotto cenere, buon vino e birra. Non mancheranno le tammorre di musica popolare e balli tipici.

Quando: 8 febbraio 2020, dalle ore 20.00

8 febbraio 2020, dalle ore 20.00 Dove piazzale della Chiesa del Carmine, nel Rione Macello, Cimitile

piazzale della Chiesa del Carmine, nel Rione Macello, Cimitile Informazioni: Il Foco Loco di Cimitile

l Focaroni di San Sabino ad Atripalda (AV)

Un’antica tradizione che si ripete ad Atripalda in provincia di Avellino per la grande festa di sabato sera 8 febbraio 2020 del focarone di San. Sabino, organizzato dall’Associazione Pro Loco Atripaldese ad Atripalda a Piazza di Donato. E’ prevista la partecipazione ad allietare la Serata del gruppo della ” Rota Rossa”. Ma ad Atripalda per San Sabino ci sarà anche altro. Infatti anche quest’anno seguendo l’antica tradizione il Comune di Atripalda farà allestire in Piazza Umberto I° il focarone principale in devozione di San. Sabino, il Santo Patrono e Protettore della città di Atripalda. Poi il comitato festa di San Sabino allestirà un altro focarone nella Piazzetta di San Sabino a Capo La Torre. Non mancheranno altri focaroni che saranno accesi in varie zone di Atripalda. Altri anni intorno ad alcuni di questi focaroni sono sorti stand di somministrazione di vivande e si è ballato con la musica di gruppi spontanei di musicisti.