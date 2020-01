Laboratori di Architettura gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Anche quest’anno ritornano i laboratori gratuiti di Architettura per bambini nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli dal titolo “Un Ponte verso l’Architettura” ideati in maniera specifica per avvicinare i più piccoli ai temi legati a questa affascinante materia

Anche quest’anno il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte Onlus, ci propongono dei divertenti e interessanti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura.

Il progetto si chiama Un Ponte verso l’Architettura ed è rivolto ai bambini a partire dai 6 anni di età e viene realizzato negli spazi del Museo di Capodimonte dedicati alla collezione dei Manifesti Mele a cura dell’associazione Archipicchia! Architettura per bambini.

In particolare per quest’anno, in occasione della mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, allestita al Museo e Real Bosco di Capodimonte, i bambini saranno guidati nel vivo della costruzione di un progetto di architettura, a partire dall’osservazione della ricca produzione artistica del celebre architetto, ingegnere e scultore spagnolo, fatta di ponti, torri, stazioni, chiese, auditorium, edifici pubblici e privati.

Una bella iniziativa, completamente gratuita per i piccoli partecipanti che saranno accompagnati per mano, stimolati nella fantasia e nella creatività, condotti a giocare e sperimentare con la spazialità, la composizione, la natura, i simboli e la simmetria, la sostenibilità, attraverso la realizzazione di sculture, ponti, edifici, fino alla costruzione di Città naturali e dei Bambini.

Come partecipare agli incontri di Un Ponte verso l’Architettura

Il primo incontro si terrà domenica 12 gennaio 2020 alle ore 10,45 alle 12,30 e sarà un laboratorio per bambini di età tra gli 8-10 anni.

Il laboratorio si chiama “Build a Bridge! Architettura e costruzione” e, a partire dagli spettacolari ponti di Calatrava, che sfidano apparentemente forza di gravità e consuetudini estetiche, i bambini, con gli assistenti, progetteranno e realizzeranno il piccolo modello di un ponte, proprio come fanno gli architetti e gli ingegneri.

Per partecipare agli incontri gratuiti è necessaria la prenotazione obbligatoria tramite mail al seguente indirizzo: prenotazioni@amicidicapodimonte.org; maggiori info: amicidicapodimonte.org.

Laboratori di Architettura per bambini: gli appuntamenti

Gli incontri si svolgono dalle 10.45 alle 12.30 e sono a prenotazione obbligatoria

12 GENNAIO – Build a Bridge! Architettura e costruzione – A partire dagli spettacolari ponti di Calatrava, che sfidano apparentemente forza di gravità e consuetudini estetiche, progetteremo e realizzeremo il piccolo modello di un ponte, proprio come fanno gli architetti e gli ingegneri.Entreremo così nella poetica del Maestro spagnolo in bilico tra ingegneria, costruzione, simbolismo, natura e architettura.- Età consigliata: 8-10 anni

16 FEBBRAIO – Accendiamo la luce – La luce, il buio e il loro ritmico alternarsi sono elementi fondamentali della poetica di Santiago Calatrava. Semplici ma significativi elementi naturali, diverranno una tappa fondamentale del nostro percorso laboratoriale per avvicinarci ai segreti dell'architettura. Insieme ai bambini, costruiremo e giocheremo con la spazialità di luci e ombre. Età consigliata: 5-8 anni

15 MARZO – Tutti giù per terra – L'equilibrio è un altro aspetto fondamentale dell'architettura e delle regole costruttive ed estetiche, che nell'opera di Calatrava vengono continuamente sfidate. Ma cosa sono l'equilibrio, il peso, il ritmo? Conosceremo insieme queste regole e realizzeremo delle sculture che le sfideranno! – Età consigliata: 8-10 anni

19 APRILE – La metà che completa . Osserveremo il corpo per conoscere la simmetria e giocheremo con i movimenti, davanti allo specchio, per "riflettere" sulle opere dell'architetto spagnolo che giocano con questo elemento. Sperimenteremo come costruire improbabili architetture dando loro una nuova dimensione, dettandone le regole: simmetria, ripetizione, asimmetria… Età consigliata: 5-8 anni

17 MAGGIO – Architettura danzante – L'opera di Calatrava sembra trasformare il corpo statico dell'architettura in un corpo in movimento. Non solo architettura che si muove, ma forme che ispirano il movimento, che segnando una traiettoria permettono all'occhio di chi osserva di percepire il movimento. Con i bambini ci muoveremo, ruoteremo, imposteremo i nostri movimenti come traccia dalla quale partire per realizzare piccoli edifici dalle forme antropomorfe. Età consigliata: 5-8 anni

14 GIUGNO – Ciudad natural – A partire dal modello in mostra de la Ciutat de les Arte i les Ciències di Valencia, costruiremo insieme ai bambini un'opera collettiva dove ognuno potrà progettare e realizzare il suo padiglione. Creeremo architetture dalle forme organiche, ispirate alla natura e costruiremo tutti assieme una Città naturale e dei Bambini. Età consigliata: 8-10 anni

