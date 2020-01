4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend 10-12 gennaio 2020

Le visite guidate da non perdere a Napoli e nelle vicinanze nel secondo weekend di gennaio 2020 dopo le grandi feste natalizie, con sempre tanti eventi interessanti per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra.

Sempre tanti appuntamenti nei luoghi più belli di Napoli e della Campania. In particolare, le visite guidate del weekend del 10-12 gennaio 2020 ci faranno scoprire i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Di seguito le visite consigliate della settimana. Da non perdere le visite guidate gratuite alle Terme Romane di via Terracina, per conoscere un pezzo della Napoli Romana e poi l’antico Borgo all’Arenella con una chiesa Templare. Una particolare visita ci farà poi conoscere la mostra Napoli Napoli e le bellezze dell’Ottocento Privato a Capodimonte e infine una passeggiata di notte alle Catacombe di San Gennaro per un’esperienza unica.

Gli eventi sono in genere proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro presentato. Buon fine settimana a tutti.

Sabato 11 e Domenica 12 gennaio – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Sabato e domenica si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le Terme sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. Le visite sono gratuite e si tengono ogni ora alle 10,11 e 12 ed è gradita la prenotazione.

Appuntamento : ore 10, 11 e 12 in via Terracina 236 Napoli

Domenica 12 gennaio – Napoli Napoli e Ottocento Privato

Una mattinata culturale nell’eccezionale Museo di Capodimonte a Napoli con tante novità. Si inizia la visita dalla Sezione “Ottocento privato”, aperta, esclusivamente, la domenica mattina per proseguire con la particolarissima mostra “Napoli Napoli …… di lava, porcellana e musica” . La sezione “Ottocento privato a Capodimonte” consente di vivere il fascino ottocentesco degli spazi in una dimensione intima, lontana dalla maestosità degli ambienti di rappresentanza dell’Appartamento Reale al piano nobile della Reggia. La mostra “Napoli Napoli …di lava, musica e porcellana” è allestita nell’Appartamento Storico e racconta la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Una bella mostra, realizzata dal Museo di Capodimonte con il Teatro San Carlo di Napoli, che presenta le bellezze quotidiane dell’epoca, tra i costumi del San Carlo e le porcellane di Capodimonte, con la musica vero filo conduttore della mostra che si ascolterà in cuffia. Al fine di consentire una gradevole attività culturale, il numero massimo dei partecipanti sarà 12/15.

Appuntamento: ore 10.30 presso Bar ubicato all’interno del cortile del palazzo

Domenica 12 gennaio – Alla scoperta del Borgo delle due Porte all’Arenella e di Materdei

Un’insolita visita guidata per scoprire un antico borgo nella zona dell’Arenella e le bellezze della zona di Materdei. Si inizia dall‘ingresso del Borgo Due Porte all‘Arenella, in via Domenico Fontana, un borgo molto antico per poi scoprire, in via Molo alle Due Porte, una vera chiesa dei templari, dedicata a Santa Maria Coeli e a San Gennaro. Poi tutti assieme si scenderà verso Materdei tra scale e strette strade. Si visiterà la parte esterna e l’ingresso della stazione metropolitana di Materdei, una stazione dell‘arte, progettata dall‘Atelier Mendini, senza oltrepassare i tornelli, e i vicoli caratteristici della zona. Si proseguirà poi verso Salita San Raffaele, dove Francisco Bosoletti, famoso street artist, ha lasciato il segno con i suoi murales.

Appuntamento: ore 10:30 in Piazza Muzii, accanto a lato della pasticceria Vincenzo Bellavia

Sabato 11 gennaio – Visite serali e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Sabato sera riprendono le interessanti AperiVisite nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. L’AperiVisita è una visita serale guidata che ci permetterà di visitare uno dei luoghi più suggestivi di Napoli. Le Catacombe di San Gennaro sono infatti una delle cavità sotterranee, tra le più belle che esistano e sono anche un luogo di eccezionale memoria storica. La visita si effettua dall’ingresso adiacente alla grande Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio. Un momento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione e sarà arricchita dall’aperitivo offerto dalle eccellenze del Rione Sanità e dal micro birrificio napoletano Kbirr.