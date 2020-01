Eventi per bambini e famiglie: cosa fare a Napoli nel weekend dal 10 al 12 gennaio 2020

Un nuovo weekend con tante cose da fare per i bambini e le loro famiglie con per un fine settimana da passare assieme con eventi sempre interessanti

Archiviate le feste natalizie, baldorie e leccornie e il congenito spirito festante che portano con sé, si ritorna alla routine e agli impegni invernali. Non per questo, tuttavia, a Napoli e dintorni si tralasciano gli eventi dedicati alle famiglie ed ai bambini. Ecco dunque una breve guida su come trascorrere il weekend del 10,11 e 12 gennaio 2020, tra divertimento e scoperta.

Fiabe al Museo: al Teatro San Carlo si respira aria di magia

Il nuovo anno si affaccia sulla vita culturale partenopea con un fitto calendario di eventi che coinvolgono i bambini e le loro famiglie nella scoperta dell’arte e della storia locale. Di particolare interesse l’iniziativa che ha preso vita al Teatro San Carlo di Napoli con una esposizione artistica dal titolo “Fiabe al Museo” ospitata dal Memus –Museo e Archivio storico del Teatro. Il tema riguarda il profondo legame che intercorre tra favole e musica e ingloba tutte le grandi opere e i personaggi fantastici e magici che nel corso degli anni hanno animato il palcoscenico del bellissimo Teatro e che hanno ora occasione di rivivere grazie all’esposizione dei loro costumi, figurini, bozzetti e oggetti di scena.

Fiabe più recenti, messe in scena negli ultimi anni come “Peter Pan”, “La favola di Biancaneve”, “Pinocchio”, Il Guarracino, vanno ad arricchire la mostra dei costumi storici, il tutto allestito e proposto in modo tale da essere fruibile e accattivante per i piccoli ospiti del Teatro “delle meraviglie”. Per orari e prezzi. Maggiori informazioni Fiabe al Museo

Un villaggio per crescere: laboratori creativi per piccoli alla scoperta del Sapere

Un Villaggio per Crescere è una iniziativa di respiro nazionale che mira all’inclusività e all’educazione democratica. L’obiettivo è quello di fornire un luogo alle famiglie e a tutti i bambini da 0 a 6 anni dove stare insieme, per leggere, giocare, coltivare un piccolo orto, fare e musica e crescere spensierati.

Gli appuntamenti si tengono presso Il Villaggio per crescere che ha sede in Via Comunale Napoli n. 101 (quartiere di Pianura) Napoli e per questo venerdì sono: dalle 15,30 alle 17,30 Laboratorio di gioco emotivo per bambini fascia 3-6 anni Incontri di lettura con famiglie e bambini fascia 0-6 anni – dalle 16,30 alle 17,30 Laboratorio di psicomotricità per bambini fascia 3-6 anni. Maggiori informazioni Un villaggio per crescere

La tombola di Nati per leggere al Palazzo Reale

Sabato 11 gennaio 2020, dalle 10.30, al Punto Lettura Nati per Leggere Biblioteca Nazionale di Napoli si rinnovano la magia e il divertimento della “Tombola delle storie” che avrà come premi numerosi libri messi in palio. Dunque, si dà inizio all’anno con uno dei giochi tipici della tradizione partenopea e che ci ha fatto compagnia nelle belle settimane di Natale. Potranno parteciparvi, come al solito, piccoli e grandi. Verranno estratti dal panariello le storie più belle per imboccare il cammino di questo nuovo anno con allegria e curiosità.

Ambo, terno, quaterna, cinquina… e tombolaaa!!! Chi si aggiudicherà i magnifici doni? È obbligatoria la prenotazione con una delle seguenti modalità: mail all’indirizzo info@nplcampania.it o messaggio WhatsApp al numero 389.9157256. Specificare: il numero di adulti, il numero e l’età dei bambini. Sarete contatti soltanto nel caso in cui non sia più possibile prendere prenotazioni per ragioni di capienza. Le cartelle per partecipare alla Tombola saranno disponibili presso il desk del Punto Lettura NpL dalle ore 10.00. Maggiori informazioni La tombola di Nati per leggere

MIRO’panKIDS – giochi, arte e creatività nel progetto esperienziale per bambini, ragazzi e famiglie

Il Progetto PANkids racconta (e gioca con) Joan Miró, si svolge in occasione della grande mostra si Mirò curata da Robert Lubar Messeri che si tiene al Pan, il Palazzo delle arti di Napoli e che espone 80 opere originali del grande Maestro catalano. Nella mostra c’è un’offerta diversificata di visite guidate, percorsi creativi e laboratori (per bambini, ragazzi, adolescenti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi e famiglie) curata, dal lunedì alla domenica, dalla rete delle cinque Associazioni del PANkids (Arteteca at work; Archipicchia! Architettura per Bambini; Associazione culturale Kolibrì; La Bottega del Liocorno; Il Cerchio Quadrato Onlus). Tutte associazioni impegnate da anni nella realizzazione collegiale di attività formative ed esperienziali di didattica dell’arte e della creatività dedicate a bambini, preadolescenti e giovani presso il Pan di Napoli. Dalle opere d’arte in mostra all’arte in opera, «MiróPANkids» propone un cantiere in cui l’arte e la creatività svolgono una funzione attiva d’unione tra cultura e società.

In particolare, il viaggio attraverso le opere esposte, testimonianza di sei decenni di attività di Miró, dal 1924 al 1981, sarà una stimolante occasione per (ri)scoprire la trasformazione dei linguaggi pittorici che il grande artista iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni Venti anche attraverso l’uso innovativo di supporti diversi, mettendo alla prova lo sguardo e il pensiero divergente di piccoli e grandi. Il sabato e la domenica tutte le Associazioni, a rotazione e in alternanza a due per volta ogni weekend proporranno i loro laboratori e poi visite guidate e percorsi creativi. Partecipanti: da un minimo di 10 a un massimo di 30 partecipanti per visita e laboratorio. Costi: € 5 il sabato e la domenica; € 10 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Info e prenotazioni (obbligatorie): Orari weekend: sabato e domenica: ore 10,00-12,30; 16,30-19,00 Tel. Ufficio prenotazioni + 39 334 132 42 81.Maggiori Informazioni MIRO’panKIDS