Capodanno 2020 nella Villa Comunale a Bacoli: Andrea Sannino e Made in Sud

Grande festa per il Capodanno 2020 a Bacoli con il concerto di Andrea Sannino ed i comici di Made in Sud

Anche a Bacoli come a Napoli ed a Pozzuoli, ci sarà una grande festa di Capodanno 2020 in piazza con un bel concerto in un luogo suggestivo e stupendo: la villa comunale affacciata sul Lago Miseno.

E per il Capodanno in piazza a Bacoli ci sarà il concerto di Andrea Sannino, ma anche i comici di Made in Sud come i conduttori da Gigi&Ross, e poi Alessandro Bolide e Pasquale Palma e poi Pasquale Mastandrea e altri.

Nel cast della serata ci saranno anche un gruppo gospel i Blues Gospel Singer, Astronauti e poi tanto altro tra fuochi d’artificio e spettacoli con le Fontane Danzanti e poi un bel brindisi senza fuochi illegali.

Una festa che inizierà alle 22,30 e continuerà fino alle 4,00 tra musica, dj set e tanto divertimento.

Un Capodanno che continua i festeggiamenti messi in campo quest’anno dall’amministrazione comunale tra mercatini di Natale e le belle Luminarie alla Casina Vanvitelliana del Fusaro.

