Meeting del Mare a Marina di Camerota: 3 giorni di musica, arte e creatività con oltre 60 concerti

Tre giorni di musica in Cilento con oltre 60 concerti e tra gli ospiti anche Jimmy Sax, Kid Yugi, Bnkr44, Teenage Dream e 46 nuove proposte

Dal 31 maggio al 2 Giugno 2024 a Marina di Camerota, nella Baia di Lentiscelle, si terrà la 28esima edizione del Meeting del Mare il grande festival ideato e diretto da don Gianni Citro.

A Marina di Camerota per tre giorni e tre notti la bella cittadina del Cilento ospiterà 60 concerti, performance artistiche, incontri, workshop e tanta musica con grandi artisti tra cui Jimmy Sax, Bnkr44, Kid Yugi e l’unico spettacolo in Campania di Teenage Dream Party, un format seguitissimo dal pubblico giovane. Sul palco condurranno i tre giorni l’influencer Mike Wander insieme a Giangaetano Petrillo e Rita Greco.

Le serate del Meeting del Mare 2024

venerdì 31 maggio 2024 – Jimmy Sax – (ingresso gratuito) per la serata inaugurale del Meeting del Mare 2024 con Jimmy Sax, il sassofonista francese da mezzo miliardo di stream e oltre 420 milioni di visualizzazioni su YouTube.

sabato 1 giugno 2024 – Bnkr44 e Kid Yugi (ingresso 28 euro – biglietti su Dice e TicketOne) – sullo stesso palco si alterneranno due tra i nomi più seguiti della scena contemporanea: i Bnkr44 band rivelazione del Festival di Sanremo 2024 col brano "Governo Punk" (certificato ORO). E poi Kid Yugi, che si chiama Francesco Stasi rapper tarantino nato nel 2001 con album che hanno conquistato dischi d'oro e di platino. Nell'ultimo "I nomi del diavolo" collaborazioni con Sfera Ebbasta, Geolier, Tedua, Ernia e tanti altri.

domenica 2 giugno 2024 – Teenage Dream Party (ingresso gratuito) – un evento musicale che registra il tutto esaurito ovunque con un tuffo nel passato della musica pop degli anni 2000. con uno show allegro e multigenerazionale.

La rassegna Emergenti al Meeting del Mare 2024

Anche quest’anno al Meeting del Mare 2024 ci sarà la rassegna emergenti con 46 progetti musicali con artisti e band provenienti da ogni parte d’Italia a inizio serata, con inizio concerti alle ore 18.

venerdì 31 maggio – Dutty Beagle, Luigi Gargano, Luca Fol, avec-moi, Via Mercanti, Sealow, Nimsay, Francesco Nava, Muràl, In the loop, Peter, DangioXDaniel, Raffaella Federico, Prince e Lilgheibrj.

Sabato 1 giugno – Le-One, Lasthour, Niar Pain, 44Haut, Ghost$, Zero Three, Balde, Tomh, Redge, Petraz, Colìn, Rio Boy, Borreale, Matt Kush, Sava Baby, Giovanni Silani e Momob Collective.

Domenica 2 giugno – Michele Pellegrino, I dolori del giovane Walter, Veronica, Lysa, Thera, Jo Milahel, Bagheera, Tocci, Parrelle, Clemente Di Giovanni, Ylenia Iorio, Simone Bruzzese, Bertha e Luciano Tarullo.

Durante il festival ci saranno le attività del MDM Camp, il laboratorio creativo del Meeting del Mare, con incontri d’autore, angoli ascolto, laboratori di scrittura creativa, jam session e aftershow. Il tema scelto per questa edizione è CERCAMI, «una parola che vorremmo tante volte rivolgere a qualcuno, ma che non riusciamo a pronunciare, per una resistenza psicologica e un sussulto di orgoglio. “

