Pizza a Corte ad Agerola: 7 pizzaioli per 7 appuntamenti tra gastronomia e solidarietà a Palazzo Acampora

Ph Facebook la Corte degli Dei

7 appuntamenti che coniugano la gastronomia e la solidarietà nella splendida Corte di Palazzo Acampora ad Agerola per ‘Pizza a Corte’

Dal 29 maggio all’18 settembre 2024 sette appuntamenti speciali nel settecentesco Palazzo Acampora di Agerola per Pizza a Corte. Sette serate da non perdere che coniugano bontà gastronomiche e solidarietà per incontri che si terranno sempre di mercoledì sera, a partire dalle ore 20.00.

Ogni serata sarà una serata speciale perché lo chef Vincenzo Guarino, 4 Stelle Michelin in 4 ristoranti diversi, oggi brand ambassador de La Corte degli Dei e la creatività del resident chef Giuseppe Romano, incontreranno la professionalità di sette grandi pizzaioli.

Poi tutti ingredienti d’eccellenza, un luogo di grande fascino, come il settecentesco Palazzo Acampora di Agerola, e la grande professionalità di questi chef e pizzaioli daranno luogo a 7 serate speciali di Pizza a Corte, in programma da maggio a settembre. Ogni serata sarà una serata speciale tra alta gastronomia e solidarietà nella splendida Corte di Palazzo Acampora.

7 serate speciali tra alta gastronomia e solidarietà

Si inizia mercoledi 29 maggio con Errico Porzio e si continua per tutta l’estate, fino al 18 settembre, con Vincenzo Damiano della Pizzeria RO.Vi di Ercolano. Parte dell’incasso delle serate sarà devoluto alla HHT ITALIA APS., impegnata nell’assistenza alle persone affette da Teleangiectasia Emorragica Ereditaria.

Il programma di massima è il seguente:

mercoledi 29 maggio -Errico Porzio von varie pizzerie a Napoli e non solo

mercoledì 26 giugno – Giacomo Garau della Pizzeria Olio e Basilico di Calvi Risorta

mercoledì 17 luglio – Gianfranco Iervolino della Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti di Ottaviano

mercoledì 31 luglio – Vincenzo Capuano, delle omonime pizzerie delle sedi, tra le altre, di Napoli, Milano, Avellino e Sorrento

mercoledì 28 agosto – Gianni Senese della Pizzeria Senese di Sanremo

mercoledì 11 settembre – Davide Civitiello, dell’omonima Pizzeria in Galleria Navarra a Napoli

mercoledì 18 settembre – Vincenzo Damiano della Pizzeria RO.Vi di Ercolano.

Ad accogliere i gourmands e gli appassionati, ci sarà la brigata al completo della locanda La Corte degli Dei che, per l’occasione, proporrà una entrée di fritturine miste: timballo di pasta, montanara, arancino di riso, panzarotto e polpetta di melanzana e chiuderà la degustazione con graffette e bomboloni caldi, serviti con crema nocciola e crema pasticcera. In abbinamento alle pizze, sarà proposta una selezione delle birre artigianali del Birrificio Sorrento.

Ogni pizzaiolo partecipante preparerà quattro proposte: per conoscerle di volta in volta, bisognerà attendere i singoli appuntamenti della rassegna che troverete sui canali ufficiali.

Parte dell’incasso delle serate sarà devoluto alla HHT Onlus, impegnata nell’assistenza alle persone affette da Telangectasia Emorragica Ereditaria.

Sponsor tecnici dell’evento sono: Mulino Caputo, il mulino di Napoli; Sorì Italia dal 1868; Brazzale dal 1784; La Contadina e Forni Izzo.

Per informazioni e prenotazioni: 324 8437579

Tutte le informazioni sul sito ufficiale di “Pizza a Corte”

