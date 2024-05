Mytilus Fest: Degustazioni e Festa della Cozza Flegrea a Bacoli

© Napoli da Vivere

Degustazioni di cozze della zona, attività, spettacoli e poi concerti serali dal vivo con Andrea Tartaglia, guest Valerio Jovine e con Francesco di Bella e del suo gruppo

A Bacoli il 25 e 26 maggio 2024 ci saranno due giorni di festa con Mytilus Fest 2024 per celebrare l’ottimo frutto di mare della zona dal tipico guscio nero. Una bella iniziativa organizzata in collaborazione tra Comune di Bacoli e associazione culturale MSP. Per due giorni, dopo il tramonto, nella centralissima Villa Comunale di Bacoli tante degustazioni, spettacoli e attività ludiche.

La cozza nell’area di Bacoli in particolare fra il lago di Licola e quello del Fusaro iniziò fin dai tempi della colonia greca di Cuma e ebbe apice con Ferdinando IV di Borbone che fece impiantare un allevamento di mitili nelle acque del Fusaro. Una grande fonte di benessere e di lavoro sin dall’antichità per gli abitanti della zona.

Il programma della Festa della Cozza a Bacoli

Sabato 25 e domenica 26 maggio nella Villa Comunale di Bacoli il villaggio enogastronomico Mytilus Fest 2024 aprirà alle 18 con degustazioni e proposte di cuochi, pizzaioli e pasticceri della zona che saranno accompagnate da una buona selezione di birra e vino. Nello spazio dedicato ai bambini ci saranno spettacoli del ‘Teatro nel Baule’ e poi laboratori e giochi d’insieme e il ‘Ludobus’.

La selezione musicale è importante con grandi musicisti napoletani:

Sabato 25 maggio – ore 21 – Live di Andrea Tartaglia con la presentazione del suo nuovo disco “Dove voglio stare”, special guest Valerio Jovine

con la presentazione del suo nuovo disco “Dove voglio stare”, special guest Domenica 26 maggio – ore 21 – live di Francesco di Bella e del suo gruppo.

Previste visite guidate, giri in barca, visite agli allevamenti e altro a pagamento e con prenotazione Obbligatoria. Info, costi 379 24 26 496.

Mytilus Fest – 25 e 26 Maggio 2024 – Villa comunale di Bacoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.