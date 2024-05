Cantine Aperte 2024 in Campania: festa del vino tra vigneti, cantine e degustazioni

Quest’anno 26 cantine campane parteciperanno a questa bella manifestazione ed accoglieranno i visitatori tra i filari per raccontare la loro storia, i loro vini e il loro territorio attraverso degustazioni delle migliori etichette, escursioni a cavallo, passeggiate tra i vigneti, laboratori alla scoperta delle tradizioni e tanto altro. Il dettaglio degli eventi a Solopaca

Sabato 25 e domenica 26 Maggio 2024 anche in Campania torna Cantine Aperte, una bella festa del vino cui partecipano in tutta Italia centinaia di cantine del Movimento Turismo del Vino. Per quanto riguarda la Campania quest’anno ben 26 Aziende Vitivinicole della Campania hanno aderito alle giornate di festa e accoglieranno i partecipanti organizzando vari e diversi eventi tra visite alle cantine, degustazioni e tanto altro fornendo informazioni sui metodi di produzione, sul territorio e sulla cultura del vino.

Ogni azienda organizzerà eventi diversi e troverete i dettagli forniti dalle aziende sulla pagina facebook alla fine del post.

Cantine Aperte 2024 – le Cantine partecipanti:

ALABASTRA -Cesinali – AV +39 339 326 3587

AMINEA WINERY – Castelvetere sul Calore – AV – +39 351 672 3592

ANTICO CASTELLO – San Mango sul Calore – AV – +39 328 107 6491

BAMBINUTO – Santa Paolina – AV – +39 349 645 4046

CANTINA DI SOLOPACA – Solopaca – BN – +39 388 699 4287

CANTINA SANPAOLO – Torrioni – AV – +39 340 859 1741

CANTINE DI MARZO – Tufo – AV – +39 328 026 6084

CANTINE GIACOMO SIMONE – Castelvenere – BN – +39 320 776 1637

CANTINE IANNELLA 1920 – Torrecuso – BN – +39 327 593 0467

CASPARIELLO VINI – Taurasi – AV – +39 333 487 0815

CONTRADA VINI – Candida – AV – +39 346 753 1930

CRYPTA CASTAGNARA – Grottolella – AV – +39 349 433 4340

FATTORIA LA RIVOLTA – Torrecuso – BN – +39 349 081 6707

FEUDI DI SAN GREGORIO – Sorbo SERPICO – AV – +39 333 189 4102

FONZONE – Paternopoli – AV – +39 347 231 2678

LA GUARDIENSE – Guardia Sanframonti – BN – +39 345 715 7498

MASSERIA FRATTASI – Bonea – BN – +39 327 564 3188

MONSERRATO 1973 – Benevento – +39 375 788 5408

MUSTILLI – Sant’Agata de’ Goti – BN – +39 320 488 8197

OCONE VINI – Ponte – BN – +39 342 556 2523

PETRILLO VINI – Pietradefusi – AV – +39 346 404 4993

PIETREIONNE VINI – Ponte – BN – + +39 380 101 1587

SELLA DELLE SPINE – Taurasi – AV – +39 339 871 8734

SORRENTINO VESUVIO – Boscotrecase – NA – +39 338 135 4415

TENUTA CAVALIER PEPE – Sant’Angelo all’Esca – AV – +39 349 317 2480

TENUTA MAINARDI – Aquara – SA – +39 340 823 6707

Maggiori informazioni sulle Cantine e sugli eventi Sito Ufficiale

Gli eventi organizzati dalla Cantina di Solopaca

Tra i tanti eventi disponibili abbiamo scelto quelli della Cantina di Solopaca, che è una tra le più antiche della Campania. Con oltre 100.000 ettolitri di vino prodotti è ai primi posti nella produzione regionale. La Cantina raccoglie i prodotti delle aziende agricole dei 600 viticoltori soci, che sono ubicate non solo nel comune di Solopaca ma anche in 16 comuni limitrofi, per un totale di circa 1300 ettari di superficie vitata.

La Cantina di Solopaca, in Via Bebiana, 44, Solopaca, (BN) per la giornata di Domenica 26 Maggio 2024 in occasione di Cantine Aperte organizza visite guidate in vigna e in cantina e degustazioni guidate. Di seguito il programma:

ORE 10.30 – VIGNETI APERTI EXPERIENCE – Tour guidato in vigna con degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici – Durata 2h circa – Ticket 15 € – Prenotazione obbligatoria – (Si consiglia di indossare scarpe comode)

– Tour guidato in vigna con degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici – Durata 2h circa – Ticket 15 € – Prenotazione obbligatoria – (Si consiglia di indossare scarpe comode) ORE 16.00 – OLTRE I CONFINI DELLA FALANGHINA – Le falanghine macerate – Degustazione tecnica esclusiva – Durata 1 h 30 min. circa – Ticket 25 € – Prenotazione obbligatoria

– Le falanghine macerate – Degustazione tecnica esclusiva – Durata 1 h 30 min. circa – Ticket 25 € – Prenotazione obbligatoria DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 – VISITA GUIDATA IN CANTINA – Tour guidato in cantina, alla bottaia ed al Centro ARS con degustazione di due vini – Durata 1h circa – Ticket 10 € – Prenotazione obbligatoria

Info & Prenotazioni – +39 0824 977 921 (Tasto 2)

Maggiori informazioni – Cantina di Solopaca – Pagina Facebook

Cantine Aperte 2024 in Campania

Quando: Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, dalle ore 10:00 alle 18:00

Cantine aderenti in tutta la Campania, dettagli su eventi specifici sulla pagina Facebook delle cantine

Prezzi variabili, prenotazione obbligatoria

Maggiori informazioni: Sito Ufficiale

