Saxophone Event: due giorni di musica con 250 sassofonisti per le strade di Napoli

Una grande festa della musica a Napoli tra il Conservatorio e le strade e le piazze della città con più di 250 sassofonisti che saranno in città per un grande evento da non perdere

Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024 a Napoli si vivrà un’esperienza musicale unica: Saxophone Event 2024. Oltre 250 sassofonisti, giunti da tutt’Italia e anche dall’estero si riuniranno al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, e per le strade della città, per dare vita al più grande ensemble di sassofoni d’Italia.

SaxophonEvent proporrà due giorni pieni di appuntamenti che inizieranno venerdì 24 maggio al Conservatorio di San Pietro a Majella con il primo concerto e si concluderanno sabato 25 con un grande concerto nel cortile di Palazzo Reale dopo aver attraversato la città.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Giuseppe De Matola creata dalla dott.ssa Ann Pizzorusso in memoria del suo compagno, sassofonista napoletano di rock’n roll e dal Prof. Francesco Salime, sassofonista classico di fama internazionale che, dopo 35 anni di insegnamento al Conservatorio ha deciso di riunire tutti i suoi ex e attuali allievi per un concerto unico e di portata eccezionale.

Programma della due giorni di musica a Napoli

Per SaxophonEvent ci saranno due giorni pieni di appuntamenti da non perdere a Napoli dal Conservatorio e per le strade della città:

venerdì 24 maggio alle ore 16 al Conservatorio primo concerto e la performance di Alessandro Malagnino , uno dei più rinomati sassofonisti a livello mondiale.

e la performance di , uno dei più rinomati sassofonisti a livello mondiale. Venerdì 24 maggio la serata si concluderà con l’assegnazione , da parte della madrina dell’evento la Dott. Ssa Pizzorusso, di un’onorificenza al merito artistico ad Alessandro Malagnino e con la premiazione di cinque studenti di sassofono con la borsa di studio Giuseppe De Matola.

, da parte della madrina dell’evento la Dott. Ssa Pizzorusso, di un’onorificenza al merito artistico ad Alessandro Malagnino e con la premiazione di cinque studenti di sassofono con la borsa di studio Giuseppe De Matola. Sabato 25 maggio, a partire dalle 9.00 sempre al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella , ci saranno le esibizioni delle 14 diverse orchestre ospiti , ognuna con un repertorio selezionato di musica classica e moderna.

, ci saranno , ognuna con un repertorio selezionato di musica classica e moderna. sabato 25 maggio alle ore 12.00 la conferenza del Prof. Luciano Inguaggio , storico e collezionista di fama mondiale, sui sassofoni d’epoca.

alle ore 12.00 la conferenza del , storico e collezionista di fama mondiale, sui sassofoni d’epoca. Sabato 25 maggio a lle ore 16.00 Alessandro Malagnino suonerà da solista sempre al Conservatorio.

lle ore 16.00 sempre al Conservatorio. Sabato 25 alle ore 17 la più grande orchestra di sassofoni d’Italia si sposterà dal Conservatorio a Piazza Dante, dove si terrà una prima esibizione musicale in concomitanza con l’inaugurazione della mostra scultorea dedicata a Julian Assange.

si sposterà dal Conservatorio a dove si terrà una prima in concomitanza con l’inaugurazione della mostra scultorea dedicata a Julian Assange. Sabato 25 maggio verso le ore 18 da Piazza Dante avrà inizio la passeggiata musicale lungo via Toledo che porterà i 250 sassofonisti a giungere nel suggestivo cortile del Palazzo Reale

che porterà i 250 sassofonisti a giungere nel suggestivo cortile del Palazzo Reale Sabato 25 maggio alle ore 19 ci sarà un grande Ensemble nel cortile di Palazzo Reale luogo ideale per rendere omaggio alla città di Napoli con il grande concerto di chiusura del SaxophonEvent 2024.

Saxophone Event 2024 a Napoli

Quando: Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024, dalle ore 9:00 alle 20:00

Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024, dalle ore 9:00 alle 20:00 Dove: Conservatorio di Musica San Pietro a Majella e varie location a Napoli

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella e varie location a Napoli Biglietti: Ingresso gratuito, eventi aperti al pubblico

Ingresso gratuito, eventi aperti al pubblico Maggiori informazioni: SaxophonEvent – Le orchestre partecipanti a SaxophonEvent

