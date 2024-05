Omaggio ai Beatles: concerto nella Chiesa Anglicana dedicato all’iconico gruppo di Liverpool

Omaggio ai Beatles, un emozionante momento dedicato alle indimenticabili canzoni dell’iconico gruppo di Liverpool immersi nelle suggestive architetture neogotiche dello storico sito.

Si terrà Sabato 18 Maggio 2024 alle ore 18.30 nella storica Chiesa Anglicana di Napoli un nuovo format di NOMEA, Omaggio ai Beatles, una imperdibile serata dedicata alle indimenticabili canzoni dell’iconico gruppo di Liverpool. Dopo il successo dei precedenti concerti sabato 18 NOMEA torna con un emozionante momento dedicato alle indimenticabili canzoni dell’iconico gruppo di Liverpool tra le architetture neogotiche di questo particolare sito ricco di storia. Una magica serata che coinvolgerà il pubblico in un viaggio tra le melodie che hanno segnato i successi del gruppo e caratterizzato la musica internazionale.

La canzoni dell’iconico gruppo di Liverpool tra le architetture neogotiche della Chiesa Anglicana

Ad esibirsi il talentuoso cantante A Smile From Godzilla in trio, noto nella scena partenopea ed italiana con i suoi lavori discografici e la presenza in numerose tournée e Festival nazionali.

Omaggio ai Beatles è un evento organizzato da NOMEA, un brand internazionale con sedi a Napoli, Madrid e Tirana, noto per la sua eccellenza nell’offrire esperienze culturali di qualità.

Omaggio ai Beatles nella Chiesa Anglicana di Chiaia: maggiori informazioni

Quando: Sabato 18 Maggio 2024

Sabato 18 Maggio 2024 Orari: Apertura biglietteria alle 18.00, Inizio evento alle 18,30, Fine evento alle 19,30

Dove: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale, 15B, Napoli

Prezzo Biglietto: €15 (settore unico con posti liberi), Gratuito fino a 5 anni

Biglietti online disponibili online sul link :

Come arrivare: La chiesa è a pochi minuti dalla fermata Piazza Amedeo della Linea Metro 2

Parcheggio: Sono disponibili parcheggi privati a pochi metri dalla location

Contatti e Informazioni: WhatsApp al numero 3756139180

Evento Ufficiale Nomea

