Napoli che bellezza! Domenica 12 maggio arriva in città il Giro d’Italia

Domenica 12 maggio arriva nel primo pomeriggio il Giro d’Italia 2024 a Napoli. Tanta bellezza da vedere per strada o in TV ma anche tante strade chiuse in città da viale J.F. Kennedy a piazzale Tecchio, da via Diocleziano e Cavalleggeri d’Aosta alla discesa Coroglio e poi via Manzoni, via Petrarca e via Orazio e la zona di Mergellina fino a viale Anton Dohrn, via Caracciolo e piazza Vittoria

Domenica 12 maggio 2024 arriva a Napoli, nel primo pomeriggio, il Giro d’Italia 2024, in particolare la nona tappa che si corre da Avezzano a Napoli,

Una tappa impegnativa di 206 km con due parti separate perché i primi 180 km sono di avvicinamento al finale impegnativo e si svolgeranno prevalentemente su strade a scorrimento veloce in gran parte rettilinee intervallate da diverse gallerie.

Poi, dopo aver affiancato la costa tirrenica, i corridori arriveranno nella splendida zona di Monte di Procida dove si svolgeranno gli ultimi impegnativi chilometri. Si correrà infatti su strade con carreggiate ristrette con continui cambi di direzione e di pendenza ma tra zone splendide con panorami ineguagliabili come a Torregaveta, Baia, sul Lago Lucrino e poi, dopo, per Pozzuoli per poi arrivare a Posillipo da cui si scenderà lunga via Petrarca fino al centro cittadino per gli ultimi chilometri. In particolare gli ultimi 3 km saranno perfettamente pianeggianti lungo via Dohrn e via Caracciolo verso est per effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimi km e ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo con un ultimo spint di 900 metri sul rettilineo d’arrivo.

Una corsa stupenda tra panorami bellissimi che si potranno ammirare da vicino, lungo il percorso, o con la diretta televisiva che ci mostrerà la straordinaria bellezza dei luoghi.

Dettagli Tecnici e Percorso della Tappa Avezzano – Napoli del Giro d’Italia 2024

La nona tappa del Giro d’Italia 2024, che si svolgerà il 12 maggio, presenterà un percorso complesso e variato, concludendosi con uno sprint scenografico a Napoli. Questa tappa di 214 km inizia ad Avezzano e attraversa una vasta gamma di terreni, dividendo la gara in due parti distinte. La prima sezione, lunga circa 180 km, è caratterizzata da strade a scorrimento veloce e rettilinee, intercalate da diverse gallerie, che portano i ciclisti lungo la costa tirrenica fino a Monte di Procida.

Altimetria e Sfide Tecniche: L’ultimo segmento della tappa si rivela particolarmente impegnativo. Le strade, pur essendo in buono stato, sono strette e presentano continui cambi di direzione e di pendenza. Un punto critico è lo strappo repentino al 14% vicino a Baia, seguito da una rotta che porta i ciclisti a Lago Lucrino e quindi a Pozzuoli. Dopo Pozzuoli, il percorso raggiunge Posillipo, dove una lunga discesa su Via Petrarca porta i corridori al cuore di Napoli.

Ultimi Chilometri: I finali tre chilometri sono completamente pianeggianti, una rarità in una tappa così variegata. I ciclisti percorreranno Via Dohrn e Via Caracciolo verso est, girando attorno a una rotatoria nell’ultimo chilometro per poi tornare su Via Caracciolo. Questa sezione finale presenta un rettilineo d’arrivo di 900 metri su asfalto, con una larghezza di 9 metri, ideale per uno sprint mozzafiato.

Informazioni Tecniche Importanti:

Cronotabella: I ciclisti partiranno da Avezzano e si aspettano di passare attraverso punti chiave a tempi predeterminati, dettagliati nella cronotabella ufficiale.

Percorso: Visualizzare il percorso dettagliato aiuta i tifosi e i partecipanti a capire le complessità del terreno e le bellezze paesaggistiche che faranno da sfondo alla competizione.

Le strade chiuse a Napoli per il Giro d’Italia nel primo pomeriggio

Domenica 12 maggio 2024 è istituito, dalle ore 14:00 alle ore 17:30, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di circolazione nelle seguenti strade:

via Provinciale San Gennaro

via Nuova Agnano

viale J.F. Kennedy

piazzale Tecchio

via Diocleziano

via Cavalleggeri d’Aosta

via Pasquale Leonardi Cattolica

via Coroglio

discesa Coroglio

via Giovanni Boccaccio

via Alessandro Manzoni

via Francesco Petrarca

via Orazio

via Mergellina

piazza Sannazaro

viale Antonio Gramsci

piazza della Repubblica

viale Anton Dohrn

via Francesco Caracciolo

piazza Vittoria

Ma attenzione: il divieto di circolazione comprende anche tanto altro. I dettagli di tutte le limitazioni e dei divieti sul sito dedicato del Comune di Napoli

Tutte le informazioni sull’evento a Napoli

